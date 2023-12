Pour kope jako kůň, Bruslaři odklízeli sníh. Vyhořeli jsme, shrnula posila

Plzeňští hokejisté slaví gól do sítě Mladé Boleslavi • ČTK / Chaloupka Miroslav

Díra, kterou si Mladá Boleslav v průběhu podzimu vykopala, je pořádně hluboká. Plzeň do ní nechce, pásmu ohrožení se snaží vyhnout, co se dá. „Šedesát minut jsme si za tím šli, podpořil nás gólman. Určitě jsme spokojení,“ pravil po vítězství 5:0 útočník Jakub Pour. Indiáni ve 24. kole Tipsport extraligy porazili Bruslaře jejich vlastní zbraní. Čtyři góly dali z přesilovky. A Dominik Pavlát uhájil podruhé v sezoně nulu.

Po zasněžené dálnici mohl středočeský tým přijet s mírným optimismem. Cenil si bodu s Třincem a v souboji na život a na smrt udolal Kladno. Jenže v Plzni to prvních deset minut vypadalo, jako by hráči ještě nevystoupili z autobusu. Zvedli se, až když mohli hrát v početní výhodě. Jenže kde nic, tu nic.

Nevedli si zle, trhali a kousali. Žádná utrápenost ani truchlohra to z jejich strany nebyly. Bruslaři však doplatili na chabou kázeň. Robert Lántoši vyfasoval osobní trest za napadení rozhodčích, Adam Jánošík přijal po druhém gólu domácích Houdkovu výzvu na pěstní souboj.A prohrál.

„Nebyli jsme disciplinovaní jako v předchozích zápasech. Tady jsme to zdesetinásobili. Zbytečně jsme se porvali, dostali desítku. Z naší strany katastrofální. Nepřeju si, aby se to opakovalo. Musíme začít odznova,“ pravil klidným hlasem mladoboleslavský trenér Richard Král.

Plzeň využila v 8. minutě zásluhou Aleksiho Rekonena hned svou první přesilovku a zhruba v polovině zápasu druhou. Jakub Pour umí dát ránu, jako když kopne kůň. Ale dlouho střelecky strádal. Před týdnem skóroval proti Olomouci po dvanácti zápasech. Ale byl to spíš padáček. Tentokrát dostal nabito od Laaksa na volej a konečně mu to sedlo.

„Nějaké střely jsem měl už dřív, bohužel tam nespadly. Tentokrát se konečně povedla. Snažím se na tom makat, aby to tam padalo čím dál tím víc,“ povídal Pour, který si připsal ještě asistenci na třetí branku. Po vypršení další výhody našel zadovkou Holešinského. „Může mě to těšit, že jsme si konečně pomohli tímhle způsobem, ale nesmíme usnout na vavřínech. Víme, v jaké jsme situaci. Musíme pracovat dál,“ pokračoval Pour.

Za tři body vyhrála Plzeň doma po třech porážkách, Mladá Boleslav se nedokáže odlepit. Vyměnilo se trenérské obsazení, do obrany přišli Filip Pavlík a Gewiese, do útoku čerstvě Filip Krivošík. Ve třetím útoku dosud nejlepší slovenský hráč Košic vyčníval spíš postavou, taky kvůli tomu, že na trestnou lavici chodili častěji hráči jeho týmu. Sám si jeden trest taky vykoledoval. „Vyhořeli jsme, doufám, že se zvedneme,“ shrnul.

V třetí části se střelecky prosadil v přesilovce kapitán Schleiss, který neskóroval od druhého kola. Poslední zásek udělal svou druhou brankou opět v převaze Rekonen. Bruslaři mohli jít odhazovat sníh. „Konečně jsme si přesilovkami pomohli. Týmu se uvolní ruce, dokážeme pak víc hrát na puku a dostávat se do šancí,“ vykládal Pour, jenž chodil na speciální situace jako jeden z pěti leváků. „Ale vždycky je to hlavně o nahrávce. Jsou tam kluci, kteří to umějí super dát, hledáme se. Když nám budou dávat dobré nahrávky, věřím, že budeme dávat góly,“ dodal.

