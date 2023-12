Schleiss zachoval poker face, trefil a Plzeň odskočila: Snad nás to nakopne

„Jakmile se nám povedla první, nevěděli, z které strany to může přijít. Hodně jsme to měnili a dali dva góly a pak už si v tomhle věřili, protože jsme měli hodně šancí,“ líčil plzeňský kapitán Jan Schleiss. Škodovka po třech porážkách doma vyhrála a partii celků z dolních podlaží tabulky zvládla.

Duelů s tak jednoznačným vývojem Západočeši v této sezoně moc nezažili. „Přáli bychom si, kdyby nás to nakoplo dál a navázali jsme na to, nejlíp už v neděli v Hradci Králové. Víme, kde (Bruslaři) v tabulce jsou, nám jde o to, zase jsme od nich trochu odskočili. Jde o to, abychom si udělali bodový polštář a šli dál. Taky pomůže, když konečně vyhrajete a nestrachujete se, jestli to tam spadne, nebo ne. Poslední minuty jsme si užili, mohli si zahulákat, protože bylo rozhodnuto,“ dodal Schleiss.

Sám ve třetí části zvyšoval v přesilovce na 4:0. Skóroval po dvaceti zápasech, poprvé od 17. září, kdy se hrálo druhé kolo. Zápas s Mladou Boleslaví měl číslo 24, sám od té doby sehrál dvacet utkání. „Velká úleva,“ usmál se. „Přál bych si, aby už to takhle pokračovalo. Čekání trvalo dlouho, už na mně byla velká deka. Konečně jsem to tam prostrčil,“ lebedil si.

Při přesilovce zakončoval přitom z pozice těsně před bránou, pro něj ne úplně typické. „Reagovali jsme na ně, ve druhé třetině hráli něco jiného, nedá se pořád dělat to samé. Pak jsme se zase vrátili k tomu, co jsme hráli už dřív. Najednou tam vznikla dálnice. Petr (Zámorský) mi to pěkně dal. Chtěl jsem poslat puk na Mertlíka (Tomáš Mertl), jenže všichni se k němu stáhli. Ze špičky to šlo nakonec až do brány,“ popisoval Schleiss.

Plzeň měla navrch taky v tom, že dovedla zachovat klid. Mladoboleslavský Róbert Lantoši po přerušení hry odpálil kotouč z dosahu rozhodčího a dostal osobní desetiminutový trest. Hosty nenastartovala ani bitka mezi Michalem Houdkem a Adamem Jánošíkem, v níž si líp poradil plzeňský bek.

„Zvládli jsme to dobře, disciplinovaně. I bitka, co byla, přišla ve správný čas, oni se domluvili, šli oba dva, (Houdek) neoslabil tým, do toho nás hecoval stadion. Bylo to o udržení nervů, udělali jsme to správně a měli z toho hodně přesilovek,“ připomněl Schleiss.

Sám se dokáže taky rozlítit, ale když měl v rohu incident se Sebastianem Malátem, zachoval poker face. Na jeho údery nereagoval, snad až na pár jadrných poznámek. „Nepěkně jsem mu nadával. On ani nevěděl, že mi dal krosnu jako blázen na žebra. Začal jsem po něm hulákat a on, že mě vůbec netrefil. Tak jsem po něm zařval,“ vyprávěl Schleiss.

Na trestnou lavici šel pouze Malát, jenž do Mladé Boleslavi přišel právě z Plzně. „Tohle se mi povedlo už v Brně, kde se na mně takhle vyfauloval Pospíšil. Tam jsem taky nic neudělal. Trestají ránu navíc, která přijde. Pokud se jen držíte, nedostanete nic. A je blbost nechat se vyloučit, stejně by se pořád pokračovalo pět na pět. Jde vždycky jen o tu viditelnou ránu navíc, která je zbytečná a znamená dvě minuty,“ povídal Schleiss.

Indiáni si připsali třetí vítězství z posledních devíti utkání. Všechna nad mužstvy, které jsou v tabulce pod nimi. Po Kladnu a Vítkovicích zdolali i Mladou Boleslav. Hosté obdrželi tolik gólů, kolik se dalo napočítat jejich fanoušků a uvízli na dně tabulky.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE