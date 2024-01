Sedlák o bitvě obrů: Ochutnávka play off. Nemá cenu se za něco schovávat

Pro podobné zápasy hraje a hltá hokej. Duel Sparty s Pardubicemi, dvou extraligových titánů, nadchl herní kvalitou i atmosférou na tribunách zaplněné O2 areny také Lukáše Sedláka (30). Byť se kapitán Pardubic nechce nijak upínat k blížícímu se play off a případnému střetu s Pražany ve finále, nepopírá, že podobnou podívanou boje o titul nabídnou. „Všichni vědí, že oba máme výborné týmy. Každý se na nás bude chtít vytáhnout a shodit nás dolů. Je to jen na nás,“ řekl autor prvního gólu Dynama po výhře 2:1 v prodloužení.

Pamatujete si, kdy jste naposledy hrál tak vyrovnaný duel jako proti Spartě?

„Je pravda, že asi už dlouho ne. Myslím si, že to byl super zápas. Oba týmy podle mě hrály výborný hokej. Mělo to všechno, až na víc gólů, samozřejmě. (směje se) My jsme ovšem rádi, že jsme získali druhý bod. Mohli jsme to rozhodnout už ve třetí třetině, měli jsme tam šance. Škoda, že jsme je neproměnili. Jinak si myslím, že s naší strany to bylo super utkání. Všichni hráli zodpovědně, musím všechny pochválit.“

Hráč před takovou atmosférou, jakou fanoušci vytvořili v O2 areně, musel hltat každý okamžik hry, že ano?

„Jo, přesně tak. Pro tyto kvalitní zápasy s takovou diváckou kulisou hrajeme hokej. Myslím si, že fanoušci si přišli na své. Byl to dobrý hokej a naši fanoušci přijeli v hojném počtu. Řekl bych, že to pro ně byl super zážitek. Opravdu krásná atmosféra.“

Byla bitva se Spartou ochutnávkou pomalu blížícího se play off?

„Myslím si, že jo. Co se týká hry, myslím si, že oba týmy k tomu tak přistupovaly. Bylo to vidět. Přišlo mi, že v prvních dvou třetinách nebylo ani tolik šancí na obou stranách. Až pak ve třetí třetině jsem měl šanci sám před bránou, celkově jsme tam měli náznaky velkých šancí. Jak říká, až na třetí třetinu to bylo hodně zavřený a bylo dost těžký se k něčemu dopracovat.“

Je momentálně v extralize pro hokejistu i diváka něco víc než zápasy Sparty s Pardubicemi?

„Samozřejmě všichni vědí, že oba máme výborné týmy, že v nich máme kvalitní lidi. Takže očekávání, predikce a tam vždycky vyvstanou. Myslím si, že nemá cenu se za něco schovávat. Každý se na nás bude chtít vytáhnout a shodit nás dolů. Je to jenom na nás.“

Anketa Kdo vyhraje základní část extraligy? Pardubice Sparta někdo jiný

Na ledě celkem jiskřily emoce, viďte?

„Docela jo, ale nemyslím si, že by to překračovalo nějaký velký meze. Nebyly tam úplný zákeřnosti, za což jsem samozřejmě rád. Hráli jsme hokej, vždycky chcete dostat nějakou výhodu a soupeře nějakým způsobem zastavit. Někdy z toho jsou samozřejmě fauly, ale oba týmy hrály poctivý hokej do obrany i útoku. Podle toho to tak i vypadalo.“

V závěru druhé třetině jste byl naražen hlavou na mantinel sparťanem Radkem Mužíkem. Evidentně vás to pak pěkně naštvalo. Jste v pořádku?

„To se vždycky stane hrozně rychle. Odehrával jsem puk a neměl jsem se jak bránit. Dostal jsem hlavou přímou na mantinel. Bolí mě krk a hlava, ale to tak asi někdy je. Samozřejmě mě to naštve, když se něco takového stane, ale nevím. Ještě jsem to neviděl z opakovaného záznamu, třeba tam nic nebylo. V tu chvíli jsem si ale myslel, že to něco je.“

Dovedete si představit, že by to takhle mohlo za necelé dva měsíce?

„Řekl bych, že to tak bude. Ty zápasy nebudou o moc jiný. Každý gól se v play off počítá a je důležitý. Nikdo pak nechce dotahovat. Záleží na každé přesilovce. Určitě to bude podobný hokej.“

Váš vyrovnávací gól na 1:1 byl bezpochyby důležitý pro utkání. Velice šťastně se odrazil od Romana Horáka . Věděl jste, že to tam nyní sparťanskému útočníkovi takzvaně padá ze všech situací?

(směje se) „Já jsem ani nevěděl, kdo to tam tečoval. Samozřejmě šťastný gól z naší strany. Nějaký šance jsem tam potom měl také, takže se to asi vyrovnalo. Myslím si, že gól jsme si zasloužili, ne zrovna třeba tento, ale těmi dalšími šancemi ano. Určitě to byla trochu šťastná trefa, ale i takové se počítají.“

Co podle vás bylo klíčové pro vítězství Pardubic nad Spartou?

„Naše ubráněná oslabení, které jsme zvládli hodně dobře. Moc jsme jim tam toho nedovolili. Tam se podle mě lámal chleba. Řekl bych, že i díky tomu bereme dva body. Kdybychom tam dostali nějaký gól, tak je to pak taky něco jiného v zápase.“

Z Martina Kauta se stal v roce 2024 pardubický exekutor, rozhodl už třetí zápas. Zřejmě dělá velkou radost, viďte?

„Jo, má výbornou střelu. Podle mě se není moc čemu divit. Když to bude takhle využívat dál, góly bude dávat, protože jeho střela je největší přednost. Jsme moc rádi, že mu to tam teď padá.“

Byť jste se i přes výhru nad Spartou nevrátili zpátky do čela, pořád máte dva zápasy k dobru. Vnímáte nějak intenzivněji boj o první místo?

„Kouknu na to vždycky, když to na mě vyskočí někde na internetu. (usmívá se) Nemyslím si, že je to až tak důležitý, jestli jsme první nebo druzí. Chceme se soustředit na náš hokej, který předvádíme. Zřejmě každý ví, že pokud budeme hrát dobrý hokej, výsledky přijdou. Nám jde vždycky o to přistoupit k zápasu správně a plnit si zápasový plán.“

Pokud se okolnosti sejdou a v tabulce zůstanete na stejných místech, příště se proti Spartě v O2 areně představíte až ve finále. Když se ohlédnete za utkáním, říkáte si, že tohle chce zažít i v boji o titul?

„To je ještě hrozně daleko. Nemá cenu se na to upínat, nebo na to nějak myslet. Stát se může úplně cokoliv. Je to sport. Samozřejmě kdyby to nastalo, bude to asi krásný zážitek pro všechny lidi okolo hokeje. Na druhou stranu se k tomu nějak neupínáme. Jak říkám, chceme hrát dobrý hokej. A jak to pak dopadne, uvidíme. Záleží na tom, jak budeme hrát.“

Podobná kvalitní lákadla si ale hráč užívá, nebo ne?

„Určitě jo. (směje se) Myslím si ale, že když se dostanete do finále, atmosféra bude úplně super, ať se bude hrát kdekoliv. Nejde nám o to hrát finále se Spartou tady, ale prostě se tam dostat. A je úplně jedno, s kým budeme hrát. Vím, že vy novináři máte tyhle věci rádi, ale nám je to asi jedno, s kým budeme hrát.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE