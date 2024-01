Vyhecovaný hit... Potyčka na tribuně, sparťan slyšel: Vypadni! Zaujal klaun

Lukáš Sedlák se cpal do tutovky • Michal Beranek / Sport

Gólman Roman Will • Pavel Mazáč / Sport

Roman Will si připisuje úspěšný zákrok • Michal Beranek / Sport

Fanoušci Pardubic přijeli na zápas do Prahy se Spartou speciálním vlakem • ČTK / Šimánek Vít

Fanoušci Pardubic přijeli na zápas do Prahy se Spartou speciálním vlakem • ČTK / Šimánek Vít

Co se dělo na tribunách během zápasu Sparta-Pardubice? • Koláž iSport.cz

K incidentu v ochozech došlo ve třetí třetině za nerozhodného stavu 1:1. Fanoušci Dynama měli v hale velké zastoupení a jeden zbloudilý domácí příznivec seděl nešťastně v pardubickém obklopení. To ve vyhecovaném utkání vyvolalo slovní přestřelku a následně strkanici. Pořadatelé nakonec pražského příznivce museli z arény vyvést.

Paradoxem bylo, že na domácím stadionu musel divák poslouchat od hostujících příznivců pokřik „vypadni.“

Byla to jediná kaňka na jinak perfektním hokejovém zážitku, za kterým stáli jak hráči, tak fanoušci. „Kulisa byla vynikající,“ přitakával sparťanský trenér Pavel Gross. Stejného názoru byli i samotní hráči, které narvané ochozy o to víc vyhecovaly.

„Čím víc lidí přijde, tím je to příjemnější a pro nás hráče to je vždycky super. Každého to pak baví víc,“ přiblížil Filip Chlapík.

Oba kotle si připravily i zajímavá chorea. Nejvíc zaujalo to sparťanské, na kterém byla velká postava klauna s nápisem „hockey claun“. „My hráči samozřejmě atmosféru vnímáme. Byl to svátek hokeje a strašně jsme si to užili,“ řekl Němeček.

