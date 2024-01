Ciencialův bleskový návrat domů: Pardubičtí ho vysadili na benzínce

Návrat domů byl rozhodně zajímavý. Cienciala s Pardubicemi ještě mířil na zápas do Karlových Varů. Ale trejd za Richarda Pánika se „upekl“ tak rychle, že ho teď už bývalý zaměstnavatel vyložil cestou do lázeňské metropole u benzínové pumpy. Na vlastní žádost, aby se nemusel trmácet až do Karlových Varů a zápas jen sledovat z tribuny.

„Jsem doma, Třinec je můj domov, vždycky byl a bude,“ nedělal si s tím hlavu David Cienciala v rozhovoru pro klubový web Ocelářů. V pátek večer už se hlásil v Třinci. „Tady jsem se narodil, vyrostl a začal s hokejem. Je to moje milované město. Strašně se těším, že si za Oceláře zase zahraju. Na klub jsem nikdy nezanevřel, vždycky byl v mém srdci na prvním místě. Jsem rád, že jsem po letech zpátky.“

Kreativní forvard odcházel na konci sezony 2018/19. Jako ligový šampion. Dva roky strávil v Mladé Boleslavi, třetí sezonu teď byl v Pardubicích. O jeho návratu se mluvilo delší čas, ale konečná realizace byla blesková.

„Byla to rychlovka,“ přitakal. „Dozvěděl jsem se to ve čtvrtek, moc jsem to nečekal. Bylo to překvapení, ale takhle to vykrystalizovalo. Jsem rád, za měsíc máme termín porodu druhého dítěte, takže oba budou rodilí Třinečáci. To je super.“

S Oceláři podepsal víceletý kontrakt. „Není to pro mě žádná přestupní stanice,“ pochvaluje si. „Upřímně, Třinec jsem měl vždycky v hlavě. Měl jsem to nastavené tak, že se jednou vrátím a pořádně klubu splatím, co do mě jako mladého kluka vložil. Mám rád místní lidi, na zimáku znám všechny, mám tady celou rodinu. Jsem moc rád, že jsem podepsal smlouvu na delší dobu.“

Cienciala i Pánik by měli v neděli naskočit za své nové kluby. A hned proti sobě. Druhé Pardubice v neděli hostí třetí Třinec. Hrát by už měl i kanadský útočník Adam Helewka (28), který se mezi Oceláře přesunul z finské Saipy (34 zápasů/ 7+9).

„Sehnat kvalitního centra je velice těžké, hledali jsme a doufám, že našli. Doufám, že také bude posilou a zabudujeme ho hned. Hned ho hodíme do vody,“ řekl trenér Zdeněk Moták.

Na marodce naopak stále zůstávají slovenští reprezentanti Marko Daňo, Libor Hudáček a Martin Marinčin, nemocný je Daniel Kurovský.