ONLINE: Litvínov - Kometa 1:1. Boj o elitní čtyřku, skóre srovnal Kaše

Předehrávka 42. kola hokejové Tipsport extraligy nabízí střet mezi Litvínovem a brněnskou Kometou. Verva pod vedením kouče Karla Mlejnka by si ráda upevnila pozici na čtvrtém místě zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play off. Na stejnou pozici ovšem stále mohou pomýšlet v Brně, kterému se obzvláště daří. Z posledních osmi zápasů prohrálo jen jednou. Přiblíží se tým trenéra Jaroslava Modrého na dostřel čtvrtečnímu soupeři? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.