Stejně jako v sobotním ženském finále Roland Garros, i v tom nedělním mužském se utkají světová jednička s dvojkou. Dva nejlepší tenisté současnosti posunou svou rivalitu poprvé do mače, v němž se rozhoduje o grandslamovém titulu. A obhájce Poháru mušketýrů Carlos Alcaraz nebude favoritem. V turnaji už ztratil čtyři sety, větší část svého semifinále s Lorenzem Musettim se trápil, než mu zraněný Ital vzdal. To Jannik Sinner zůstal dominantní i při střetu s nejlepším tenistou všech dob Novakem Djokovičem a pařížskou akcí prochází stále bez jediné prohrané sady.

Dvaadvacetiletý Carlos Alcaraz si v úvodním semifinále zahrával s ohněm. Jen o rok starší Lorenzo Musetti, Ital s čelenkou a krásným jednotným bekhendem, je výtečným antukářem. Proti Španělově letošní antukové bilanci 22:1 mohl postavit tu svou, druhou nejlepší na ATP Tour (19:3).

Musetti vycítil šanci, když viděl, jak španělský favorit kupí v první sadě jednu lacinou chybu za druhou. Celkem 16 nevynucených errorů předvedl Alcaraz a zcela po zásluze přišel o úvodní set 4:6, svůj již celkově čtvrtý v turnaji.

A nechybělo mnoho, aby se loňský šampion musel hrabat z ještě hlubší díry, protože se mu nepodařilo druhé dějství dopodávat a šlo se do tiebreaku. V něm se ale borec, jehož tenis někdy působí až příliš lehkovážně, zcela ponořil do bitvy a zkrácenou hru urval jednoznačně 7:3.

Srovnání skóre Alcaraze uklidnilo i nabudilo, naopak výkon rodáka z toskánské Carrary šel dolů. „Při podání na začátku třetí sady jsem cítil, že ztrácím sílu v levé noze. A zranění se rychle horšilo,“ líčil Ital po zápase.

Program Roland Garros Sobota – finále ženy začátek – 15.00 Sabalenková (1-Běl.) - Gauffová (2-USA) Neděle – finále muži začátek – 15.00 Sinner (1-It.) - Alcaraz (2-Šp.)

Ve třetí sadě, v níž získal jen 5 fiftýnů, dostal kanára a zavolal si po ní ošetření. O dva gamy později se vydal k síti potřást Alcarazovi rukou na znamení kapitulace. Diváci, kteří za lístky na tento zápas zaplatili stovky eur, po dvou 2 hodinách a 25 minutách zklamaně vydechli (4:6, 7:6 (3), 6:0, 2:0). Ani postupující nejásal. „Tohle není fér. Samozřejmě chci vyhrát, ale ne takhle,“ posteskl si rodák z Murcie a vyzval osazenstvo Chatrierova stadionu, aby Musettimu odcházejícímu se sklopenou hlavou připravilo ovace.

„Vážně nemělo smysl pokračovat, nebyl jsem už schopný hrát na jeho úrovni, aby se diváci bavili,“ omlouval se Musetti, jehož za měsíc čeká ve Wimbledonu obhajoba semifinále.

To Alcaraz půjde do práce ještě tuto neděli. Páteční večer strávil Španěl u televize sledováním šlágru Jannik Sinner – Novak Djokovič. „Takový zápas si nemůžu nechat ujít,“ prohlásil. A stejně to měl třeba slavný americký herec Dustin Hoffman (87 let), jenž usedl na tribuně.

Do finále za Alcarazem postoupil ten, s kterým se počítalo mnohem víc. I Jannik Sinner měl s Novakem Djokovičem velké potíže. Za stavu 5:4 nedopodával druhou sadu, Srb mu v tu chvíli vzal servis poprvé po 40 gamech, které proti němu Ital na servisu během posledního roku a půl sehrál. Sinnerova reakce? Okamžitý rebrejk a úprk do vedení 2:0 na sety.

Kdo čekal už jasný vývoj, pletl se. Olympijský vítěz Djokovič kousal jak zvíře zahnané do kouta, ve třetím dějství si vytvořil tři setboly. Přesto nakonec padl s o patnáct let mladším protivníkem 4:6, 5:7, 6:7 (3).

Sinner vyhrál 20. grandslamový duel za sebou a coby vládnoucí šampion US Open i Australian Open může v neděli zvítězit v třetím grandslamu v řadě.

Výsledky tenisového grandslamu Roland Garros

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 52,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (2-Šp.) - Musetti (8-It.) 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 skreč,

Sinner (1-It.) - Djokovič (6-Srb.) 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Kruničová, Danilinová (Srb./Kaz.) - Eikeriová, Hozumiová (Nor./Jap.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:5,

Erraniová, Paoliniová (2-It.) - Šnajderová, M. Andrejevová (4-Rus.) 6:0, 6:1.