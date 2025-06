Ten kauf se stává hodnotnějším, než si možná kdokoliv dokázal představit. Když Florida 7. března využila bostonský výprodej a získala Brada Marchanda, kupovala veterána s letitými zkušenostmi v NHL, který ji v předchozích play off několikrát solidně namíchl. Mohla očekávat další zvučný hlas v kabině a vlastnosti provokatéra.

Jenže dostala mnohem víc. Za volbu v prvním kole draftu 2027 (případně 2028) si pořídila nečekaně produktivního borce, který se v probíhající vyřazovací části vyšplhal už na 17 bodů (7+10). V noci na sobotu Marchand dvěma góly setnul hlavu bestii z Edmontonu, když nejprve zařídil náskok 4:3 a po bolavém srovnání soupeře taky šach mat v čase 88:05.

Útočníkovu show sledovala i jeho maminka. „Je to ten typ fanynky, které musíte nasadit náhubek. Vždycky se dokáže během zápasů pěkně rozčílit,“ prozradil Marchand, po kom má prudkou povahu.

Podruhé v řadě šlo finále do prodloužení, tentokrát dokonce přes jeho první třetinu. Bylo ještě voňavější, dramatičtější a poutavější. I díky Marchandovi.

„On je prostě na správných místech, má smysl pro hokej. Viděli jste to, dal dva góly z brejku. Je to neuvěřitelné, najednou vám ujede. Vnímal jsem to, už když hrál za Boston. A je o moooc lepší, když to teď můžu vidět znovu,“ chválil stále ještě čerstvého kolegu Matthew Tkachuk, další hvězda Panthers.

Zápas ho bavil. Jen úvodní perioda ostatně nabídla vedle pěti branek taky 22 trestných minut, o strkanice nebyla nouze a zmiňovaný Marchand v nich pochopitelně hrál prim. Oba týmy využily po jedné přesilovce, třetí zásah Leona Draisaitla v rámci této série poslal Edmonton do vedení 3:2.

Po Marchandově obratu, kdy pláchl obraně Oilers během druhé třetiny v oslabení, se vše zdálo jasně nalajnované. Ano, domácí tlačili, ale tutové šance až do samotného závěru utkání postrádali. Jenže pak to přišlo. Nejprve si Draisaitl ještě vylámal zuby na skvostném zákroku Sergeje Bobrovského, načež Corey Perry 18 sekund před sirénou rozvlnil síť. Šlo o nejpozdější vyrovnání skóre v historii přímých soubojů o Stanley Cup.

„Ve druhé části nebyly naše přihrávky dostatečně prudké, odevzdávali jsme Floridě hodně kotoučů. Pokud se vám nepodaří první pas, uvíznete ve vlastním pásmu. V první i třetí třetině jsme plán dodržovali, ale je třeba tak pracovat celých šedesát minut,“ lamentoval trenér Oilers Kris Knoblauch.

Obrat už se totiž kanadskému mužstvu nepodařil. Větší šance v nadstavbové fázi počítala Florida, byť v rámci přesných střeleckých pokusů nakonec při poměru 42:46 nebyla dominantnější. Marchand mohl rozhodnout už v 69. minutě, kdy trefil beton a následně tyčku branky Stuarta Skinnera. Gólman Edmontonu nekapituloval ani po nájezdu Sama Reinharta.

Když zápas neukončil skvěle postavený útočník Oilers Kasperi Kapanen, vzal osud do vlastních rukou sedmatřicetiletý veterán Marchand. Bekhendem dal svůj desátý kariérní zásah ve finále, čímž vede mezi aktivními hráči před devítigólovým Perrym. Sada se přesune na Floridu za stavu 1:1. Další díl poutavého střetnutí čeká týmy až v noci na úterý.