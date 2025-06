Fotbalové přestupy ONLINE: Ital odchází z Arsenalu. Kinský je bez trenéra

Jak už iSport informoval, Lukáš Juliš opouští olomouckou Sigmu i českou ligu. Po skončení smlouvy se třicetiletý útočník dohodl na dalším angažmá v Žilině. Smlouvu s MŠK podepsal do 31. prosince 2027, slovenský klub ho oficiálně představil na svém webu.

Do Žiliny dorazil jen tři dny poté, co po Michalovi Ščasném tým „Šošonů“ převzal další český trenér Petr Ruman. Juliše přesvědčily ambice klubu, který v uplynulém ligovém ročníku obsadil druhé místo za suverénním Slovanem Bratislava. „Nikdy jsem si nějak neuměl představit, že bych šel hrát na Slovensko. Ale vždy, když jsme hráli přátelská utkání proti Žilině, tak jsem si říkal, že se mi jejich hra líbí a viděl jsem se v jejich stylu. No a rok se s rokem sešel a je to tady,“ uvedl Juliš.