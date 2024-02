Chlapík boduje a táhne Spartu, dočká se repre? Jandač: Záleží na play off

Jako by se na něj v extraligovém ročníku trochu zapomnělo. Lídr Pražanů Filip Chlapík (26) ve středu hattrickem sestřelil Plzeň a dostal se na metu 20 gólů, 44 bodů a je nejproduktivnějším hráčem nabitého mančaftu. Přesto ho zatím v sezoně nominace do národního týmu míjí. „Můj názor je takový, že se úplně nehodí do stylu aktivního bruslivého hokeje, který razí reprezentační trenér s jeho realizačním týmem,“ vysvětluje možný důvod Chlapíkovy absence bývalý trenér národního týmu Josef Jandač.