Kometa valí do čtyřky. Velká výhoda, tvrdí Flek, góly bere i od kustoda

Kometa v play off? Top favorité pozor! Modrého soubor se řítí do čtyřky, přímý postup do čtvrtfinále je jeho první sezonní metou. „Je to velká výhoda,“ míní útočník Jakub Flek. Body (nejen jemu) pravidelně naskakují, a když se do toho borci opřou jako proti Plzni (5:1) ve 49. kole extraligy, fanoušci se baví kombinacemi, góly do odkryté branky. „Nám chybělo srdce,“ uvedl kouč poražených Petr Kořínek.