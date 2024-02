O co ještě jde v extralize: Kometa do čtyřky, Růžička králem. A co rekordy?

Video se připravuje ... Zbývá odehrát tři kola a extraligové týmy zajedou do boxů. Nejlepší čtyři si odpočinou a získají čas na tu pravou taktiku v boji o Masarykův pohár, „zbylých“ osm rozjede záhy předkolo play off. Než se tak stane, je stále dost výzev k vyřešení. Deník Sport ty zásadní vybral a doprovodil tipem.

Boj o jistotu čtvrtfinále Čtvrté Kometě z posledních tří duelů stačí pobrat o dva body méně než pátý Litvínov a čtvrtfinále bude mít v kapse. Ve vzájemných utkáních je na tom o jediný gól lépe Verva, tak proto. Los má Brno nepochybně těžší, hraje dvakrát venku a v posledním kole doma s mistrem. Teď je otázkou, jak na Litvínov zapůsobí nedělní osmigólový výprask od Sparty. Šesté Budějovice ztrácí na Kometu čtyři body, v posledních kolech však klopýtají. Na to, aby přeskočily Kometu i Litvínov, to nevypadá, na závěr sezony jedou navíc do Pardubic. Verdikt Sportu: 4. Kometa Závěrečná utkání

Vítkovice-KOMETA, Liberec-KOMETA, KOMETA-Třinec

Kladno-LITVÍNOV, LITVÍNOV-Vítkovice, Olomouc-LITVÍNOV Hráči Komety a jejich radost • Foto ČTK / Šálek Václav

Boj o páté místo Ano, i boj o pátou pozici je v celkovém součtu důležitý. Zaručuje totiž, že po případném vyhraném předkole nenarazí pátý tým po základní části na nikoho z velké trojky (Pardubice, Sparta, Třinec). To je bez debat velká motivace a výhoda. Cesta do semifinále by pak byla o poznání otevřenější. O cenný flek se rvou tři kluby. Aktuálně má nejvýhodnější startovní pozici se 78 body Litvínov. V neděli doma proti Spartě ale schytal debakl 3:8. Forma všech aktérů je kolísavá. Verdikt Sportu: Litvínov S kým se utkají ve zbylých třech zápasech

5. Litvínov 78 bodů: Kladno (V), Vítkovice (D), Olomouc (V)

6. České Budějovice 77 bodů: Třinec (D), Kladno (D), Pardubice (V)

7. Liberec 76 bodů: Olomouc (V), Brno (D), Plzeň (V) Nicolas Hlava a Janis Jaks se radují z gólu • Foto ČTK / Hájek Ondřej

Začínat předkolo doma Pátý, šestý, sedmý a osmý celek po dlouhodobé fázi rozjedou předkolo dvěma utkáními na domácím stadionu. To je v sérii na tři vítězné partie na první pohled velká výhoda. Ale spíš pro pokladníka klubu, neboť v dosavadních dvanácti sériích maxi-předkola (ze tří předchozích sezon) se jen pětkrát radovaly celky začínající u sebe a sedmkrát týmy nacházející se v horší pozici. Velmi interesantně se vyvíjí duel mezi osmým Hradcem a devátými Vítkovicemi. Zatím se rýsuje jejich vzájemný souboj v předkole. Bude ale chtít Mountfield hrát doma, když na cizích stadionech je úspěšnější? Verdikt Sportu: doma zahájí Litvínov, Č. Budějovice, Liberec, Mountfield Gólová radost hokejistů Českých Budějovic • Foto ČTK / Kubeš Slavomír

Střet na dálku o postup do předkola V jednu chvíli to s Bruslaři vypadalo hodně bledě a prali se s Kladnem o předposlední příčku. Teď mají reálnou šanci postoupit z 12. místa do vyřazovacích bojů. Karlovy Vary totiž prohrály pět zápasů v řadě, jsou v herní krizi, do výsledků se nepromítla ani výměna trenéra. Pod Václavem Eismannem vyhrály pouze jeden zápas, právě proti Boleslavi. Osud ale stále drží ve svých rukou. Rozdíl mezi oběma uchazeči je před posledními třemi duely sedmibodový. Verdikt Sportu: Karlovy Vary S kým se utkají ve zbylých třech zápasech

12. Karlovy Vary 55 bodů: Pardubice (V), Sparta (D), Kladno (V)

13. Mladá Boleslav 48 bodů: Plzeň (V), Olomouc (D), Sparta (V) Karlovarští hokejisté Tomáš Bartejs (vpravo) a Dávid Gríger slaví gól • Foto Michal Beránek / Sport

Bodový rekord v ohrožení Historická triumfální sezona 2015/16 v libereckém podání se nachází v akutním ohrožení. Když se loni schylovalo k přepsání zápisu, někdejší gólman Bílých Tygrů a spoluautor rekordu Ján Lašák si mocně přál, aby tehdejší maximum vydrželo. Dočkal se, Dynamo prohrálo čtyři poslední duely základní části a zůstalo na 108 bodech. Pohár Jaroslava Pouzara už je v pardubickém držení, otázkou je pouze, zda si jej v lednu odvolaný kouč Václava Varaďa zapíše i na svou vizitku úspěchů, či nikoli. Verdikt Sportu: Dynamo rekord trhne pro sebe a stávající sbírku 114 bodů zaokrouhlí na 120. Nejvíce bodů v základní části

118 Liberec (2015/16)

116 Mountfield HK (2021/22)

114 Pardubice (2023/24)

112 Třinec (2021/22)

111 Pardubice (2002/03) Hráči Pardubic slaví další gól • Foto ČTK / Šimánek Vít

Boj o krále produktivity Tam, kde se Martin Růžička ocitá jako doma, je Tomáš Filippi na zdvořilostní návštěvě. Ve hře je pře o vítěze kanadského bodování. Třinecká ikona je v malém trháku o tři body (61 vs. 58), což ale nakonec může činit klíčový rozdíl. Oceláři si stále jedou svoje, pokud tedy vynecháme nedělní bídu v Kladně. Zato v Liberci si hráči promlouvají navzájem do duše poté, co na konci víkendu neskutečně prohospodařili vedení 3:0 nad Vítkovicemi. Filippiho právě teď zajímá něco úplně jiného než vlastní útok na třineckého mága. Verdikt Sportu: Martin Růžička 65 bodů (24+41) Třinečtí hokejisté se radují z gólu matadora Martina Růžičky (vlevo) • Foto ČTK / Taneček David

Bitva o krále střelců Extrémně vyrovnaný je souboj o krále střelců. Mezi prvním Tomášem Filippim a jedenáctým Eduardsem Tralmaksem je rozdíl pouhých tří branek. Liberecký útočník má ovšem s 24 přesnými zásahy nejlepší výchozí pozici. Jen gól na něj ztrácí trojice nejbližších pronásledovatelů Martin Růžička, Oliver Okuliar a Petr Koblasa. Zapomínat se nesmí ani na rozjetého Lukáše Sedláka, který před play off nabral parádní formu. Bude to drama až do konce. Verdikt Sportu: Lukáš Sedlák 25 Střelci extraligy

Tomáš Filippi (Liberec) 24

Martin Růžička (Třinec) 23

Oliver Okuliar (Hradec) 23

Petr Koblasa (Litvínov) 23

Ondřej Kaše (Litvínov) 22

Lukáš Sedlák (Pardubice) 22 Střelec gólu v prodloužení Lukáš Sedlák z Pardubic (vlevo) slaví • Foto ČTK / Taneček David

Ticháčkův hlasitý útok na Hamrlíka V kladenském týmu působí jako zjevení. V beznadějně posledním celku vyrostl nejproduktivnější bek extraligové sezony. Jiří Ticháček vlastní 42 bodů (12+30), což je o tři víc, než má dohromady deset dalších kladenských beků v ročníku. Vážný adept startu na MS v Praze útočí na 24 let starý rekordní počin zlínského beka Martina Hamrlíka. Co je to však proti výkonu Miloše Holaně z poslední sezony federální ligy, tehdejší vítkovický bek zapsal 68 bodů (35+33). Verdikt Sportu: Hamrlíkovi rekord vydrží, Ticháček vyúčtuje 45 bodů (12+33) Nejvíce bodů obránců v sezoně

46 (12+34) Martin Hamrlík (Zlín, 1999/00)

44 (11+33) Ľubomír Sekeráš (Třinec, 1997/98)

43 (18+25) Brady Austin (Kladno, 2019/20)

42 (12+30) Jiří Ticháček (Kladno, 2023/24)

41 (13+28) Martin Gernát (Třinec, 2020/21)

41 (8+33) Jan Košťálek (Pardubice, 2021/22) Kladenský bek Jiří Ticháček se raduje z gólu • Foto ČTK / Taneček David

Překoná Gazda rekord? Obránce brněnské Komety ukazuje, co je jeho největší zbraň. Tvrdá dělovka od modré čáry. To je také důvod, proč ho spoluhráči v přesilových hrách přihrávkami často zásobují. Aktuálně je Daniel Gazda na metě 17 gólů. Aby překonal čtyři roky starý rekord Kanaďana Bradyho Austina (18), potřebuje se do střeleckých tabulek zapsat ještě ve dvou případech. Naposledy přispěl gólem k nedělní domácí výhře s Plzní 5:1. Verdikt Sportu: Ne Proti komu nastoupí: Vítkovice (V), Liberec (V), Třinec (D) Autor gólu Daniel Gazda z Brna • Foto ČTK / Šálek Václav