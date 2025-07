Strnadová míří na Světové hry. Když vyhraju, snad přijde laso z největší asijské ligy

Nejlepší česká kickboxerka Klára Strnadová míří na Světové hry do čínského Čcheng-tu, kde nastoupí jako nasazená jednička. Před startem ostří zbraně v postojářské Mekce, Thajsku. Mistryně světa z roku 2023 doufá, že jí výhra na prestižním amatérském turnaji zajistí angažmá v asijské top lize ONE Championship.

Kdy začala vaše tréninková příprava na Světové hry?

„Asi před dvěma měsíci jsem začala klasickou dvoufázovou přípravu, přeorientovávám se přitom zase na amatérská pravidla. Většinu přípravy mám v domovském gymu TKBC s trenérem Zdeňkem Švamberkem, ale navštěvuji i jiné gymy. WAKO styl je trochu jiný, kola jsou po dvou minutách a boduje se každý trefený úder. Chodím proto ke státnímu trenérovi Lojzovi Škeříkovi. Ten má pod sebou holky z reprezentace a hodně svěřenců, kteří pod WAKO pravidly často závodí.“

Aktuálně jste v Thajsku, kde vaše příprava vrcholí. Stačila jste se aklimatizovat?

„Aklimatizace na thajské počasí mi trvá vždy dýl. Ještě to není úplně OK, ale už se to lepší. Tréninky jsou tu dlouhé, někdy přes dvě hodiny, ale zase se mi tu lépe regeneruje a zvládnu větší tréninkovou porci než doma.“

Jak tedy vypadá váš den v Thajsku?

„Hned od osmi mám první trénink, ten končí lehce po desáté hodině. Po něm si dám nějaké jídlo a odpočinek, který vyplňuji prací na počítači. Odpoledne od čtyř hodin mám druhý trénink. Ten je taky dvě hodiny. Po tréninku opět nějaké jídlo, regenerace a spánek a takto pořád dokola. Sparingpartneři jsou z drtivé většiny chlapi, ale v přípravě mě to nijak nelimituje. Jsem na ně zvyklá, i doma spáruji většinou s nimi. To neznamená, že bych nechtěla i holčičí sparingy. Za každý takový jsem vděčná. Přeci jen je to nejlepší simulace do zápasu. Kluci chodí buď moc lehce, nebo moc tvrdě. Nic mezi tím neumí.“ (směje se)

Kdy odlétáte z Thajska na Světové hry do Číny?

„Odlétáme 9. srpna a letíme rovnou do dějiště her do Čcheng-tu. Kickbox začíná na hrách 12. srpna, takže budeme mít pár dní na odpočinek a další aklimatizaci. Ta by měla být rychlá a bezproblémová, protože tam je stejné podnebí jako v Thajsku a nebudeme bojovat ani s časovým posunem. Let bude navíc jen asi tři hodiny.“

Na Světových hrách ve vaší kategorii nastoupí osm nejlepších. Kolik z nich znáte?

„Tři. Izraelku, Ukrajinku a Maročanku. Ostatní soupeřky ještě budu nakoukávat. Velkou váhu tomu ale popravdě nedávám. Vždy koukám na jejich videa, abych věděla, jaký mají styl a nejsilnější zbraně. Vždy se mnou pak ale jdou úplně jinak. (směje se) Takže se stejně vždycky uvidí, až po prvním kole, kdy zjistíme, co bude fungovat.“

Máte vytipovanou nějakou ze zmíněných třech soupeřek, se kterou byste se nechtěla na začátku turnaje potkat?

„Nesedí mi moc ta Izraelka. Už mě porazila. Říkám si ale, že je vlastně jedno, kdy se s ní potkám. Stejně chci porazit všechny. Pokud ale bude dodržený WAKO ranking a dle něho nasazované zápasy, tak bych se s ní měla potkat až v případném finále, protože jsem světová jednička a ona dvojka, takže bychom měly být každá na druhé straně pavouka.“

Světové hry jsou vrcholem amatérské scény. Ale co zápasy dle profesionálních pravidel?

„Chtěla bych už potom zápasit víc v profi pravidlech. Doufám, že když se mi povede dobrý výsledek, přijdou zajímavé nabídky. Teď se musí hodně snažit kouč Zdenda (Švamberk), aby mi sehnal zápasy. Prosadit se v nějaké kvalitní zahraniční organizaci není jen tak. Je to hodně o kontaktech. Na profi scéně cílím na prestižní ONE Championship. Klidně bych tam zápasila i v thajském boxu, kdyby mi přišla zajímavá nabídka. Primárně chci ale pokračovat v kickboxu. Doufám, že, když se Světové hry odehrávají v Asii, kde ONE sídlí, všimnou si mě a hodí mi laso.“