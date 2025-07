Tohle je dvanáctiletá holka!? Malá Číňanka skončila na MS šest setin od medaile

Zlato, pózování s vlajkou a národní hymna. To vše patřilo po finále krátké polohovky na světovém šampionátu v Singapuru Summer McIntoshová. Tam, kde je dnes osmnáctiletá kometa současnosti, však v budoucnu může být její dnes dvanáctiletá čínská soupeřka.

Jü C'-ti se v závěrečné padesátce kraulem kanadské šampionce téměř vyrovnala, předvedla v ní jen o setinu horší čas. A ve světových médiích dostává jako virální senzace srovnatelný prostor s McIntoshovou, která je po sportovní stránce se svým úkolem na rekord pěti individuálních zlatých velkého Michaela Phelpse hitem šampionátu. Příběh čínské školačky visí na stránkách ESPN, CNN, L'Équipe nebo na webu Mezinárodního olympijského výboru.

Zajímavé je, že se mladičká dívka orientuje na stejné disciplíny jako McIntoshová. V Singapuru se potkají ještě na dvoustovce motýlkem a dlouhé polohovce na 400 metrů, na níž drží Jü C'-ti o patnáct sekund lepší osobní rekord než Kanaďanka ve stejném věku.

Světové plavání má tak další dětskou hrdinku. Při běžných závodech plave s rozpustilou čepičkou, na níž je namalovaný obrázek komiksového psíka. Je to teprve šest let, co její plavecká cesta začala tím, že ji jako šestiletou vzal tatínek do aquaparku.

„Bylo horké léto a líbilo se mi, že je voda studená. Jako dítě jsem v různých bazénech trávila spoustu času,“ citovala její slova pro čínskou společnost Xinhua agentura AP.

Nejmladší plavkyně na MS? Deset let

V plavání není zas tak výjimečné, aby se i na vysoké úrovni prosazovaly hodně mladé teenagerky, a to i na nejvyšší úrovni.

„Podívejte se na Summer McIntoshovou. Na olympiádě v Tokiu jí bylo čtrnáct,“ upozorňuje reprezentační trenérka Petra Škábová.

Nejmladší plavkyní historie mistrovství světa byla Alzain Tareqová z Bahrajnu, které bylo na MS 2015 v Kazani deset. Zatímco její start je spíš kuriozitou, v roce 2022 na MS v Budapešti závodila třináctiletá Korejka Sua Moon, která postoupila do semifinále prsařské dvoustovky.

Nová dětská hvězda připomíná příběh tehdy šestnáctileté Jie Š'-wen, která na olympiádě v Londýně vyhrála dlouhou polohovku ve světovém rekordu a na posledním úseku byla rychlejší než vítěz mužského závodu Ryan Lochte. Jü C'-ti má nejblíž k další čínské hvězdě Li Ping-ťie. Ta už v Singapuru získalo stříbro na kraulařské čtyřstovce a je jednou z hlavních soupeřek Barbory Seemanové na dvoustovce.