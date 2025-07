Svérázný americký lovec gólů aneb Muellerův odkaz extralize. Dal ego stranou, říká kouč

Možná právě „nový“ Peter Mueller byl klíčovou ingrediencí, která vrátila brněnský klub na vrchol. Ze zámoří totiž loni dorazil do moravské metropole vzorný týmový hráč, nikoliv sobecká individualita. „Byl hodně nastavený pro tým,“ potvrdil Pokorného asistent Jiří Horáček. „Také on patřil k těm, co dali ego stranou. Byl hladový po úspěchu a měl parádní vliv na mužstvo. Fantastický člověk,“ ocenil i jeho lidskou stránku. Určitě s ním zůstane v kontaktu.

Úřadující šampion vyjel v pondělí dopoledne na led už bez Petera Muellera, jenž definitivně odložil hokejku do kouta. Z rodinných i zdravotních důvodů. Rozhodl se, že už bude se svými nejbližšími žít v Americe a požádal klubového bosse Libora Zábranského o rozvázání kontraktu, jenž měl platnost ještě na další ročník. Nebyl v tom problém. „S Liborem má výborný vztah. I s Vinckem (sportovním manažerem Tomášem Vincourem),“ zmínil Horáček. „Měl super vliv na všechny spoluhráče. I my jsme měli spolu parádní vztah,“ připojil.

Ve smutné „covidové“ sezoně ho zažil v Brně obránce Filip Král, který se nyní s americkým bombarďákem mine. Mrzí ho to, neboť už si v hlavě maloval, jak spolu budou válet v početní výhodě. „Těšil jsem se na to,“ povzdechl si. „On má hlavu, je chytrý. Dokázal prakticky ze všech situací vytěžit maximum. V play off všichni viděli, že se podřídil týmu. To, jak hrál do obrany? Takového Petera jsem já nezažil,“ zíral z pozice diváka.

Pokorný: Nejdominantnější cizinec extraligy

Na extraligové scéně byl Mueller, v civilu plachý a velmi rodinný typ, nepřehlédnutelný. Už díky vzezření. Dlouhé černé vlasy a vousy, číslo 88. Dříve taky extrémně vysoký ice-time, díky němuž měl hlavně v přesilovkách plno prostoru využít svou největší přednost. „Má neuvěřitelnou střelu,“ vyzdvihl Horáček. Nejen to. „Skvělé reakce, čtení hry, obrovský přehled,“ vypočítal další přednosti rodáka z Bloomingtonu, jenž předčasně ukončil kariéru v NHL kvůli otřesu mozku.

Znovu ji nakopl v Evropě a v extralize se stal za šest a půl sezony víceméně legendou. O své tělo pečoval snad jako nikdo jiný, hlídal si nutriční hodnoty své stravy. I proto mohl být i v hokejově pokročilém věku jedním z nejlepších útočníků české nejvyšší soutěže. „Nejdominantnější cizinec extraligy,“ ocejchoval ho kouč Kamil Pokorný. „Vždycky patřil k lídrům. Měl výborné vystupování směrem k týmu v kabině i mimo ni. Určitě nefungoval jen sám pro sebe,“ ujistil Horáček.

Kometa od léta 2025 bez Muellera? To je pro beka Krále, posilu ze zámoří, šok. „Vůbec jsem nečekal, že by se něco takového mohlo stát,“ přiznal. „Je to ztráta, měl tady velkou roli. Budou to muset vzít na sebe jiní kluci,“ vzkázal. Jde o ty, co aktuálně sedí v kabině.

Náhrada zvenčí není v plánu. „Během léta to asi řešit nebudeme. Přišel Tomáš Zohorna, který taky umí být bodový. Třeba zrovna on vyskočí. Nejsme jediní, komu odchází klíčoví hráči. Máme tu navíc spoustu mladých kluků, kteří čekají na šanci,“ informoval Pokorný. „Konec Petera není věc, která by vás měla šokovat. Život tyto situace přináší. Loni byl taky domluvený Aleš Stezka a nakonec nepřišel. Musíte se s tím vyrovnat.“

Milníky kariéry Petera Muellera: