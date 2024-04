Vojtek o Pánikovi: Kopnout do hráče není normální, měl by se zklidnit

Slovenského útočníka Richarda Pánika si pamatuje jako cílevědomého klučinu s košíkem, když v Třinci rozjížděl kariéru. Bývalý gólman Martin Vojtek (48), který s Oceláři slavil vůbec první extraligový titul v roce 2011, jeho úlety ve finále nechápe. „Je to zkušený hráč, měl by se zklidnit, aby byl přínosem pro svůj tým,“ říká Vojtek v rozhovoru pro iSport.cz a přidává i gólmanský pohled na jiskřivé bitvy kolem brankoviště. Nebo minelu Jakuba Kováře v čase 59:59, která stála Spartu finále.

Richarda Pánika jste zažil v Třinci v letech 2007 až 2009, kdy poprvé naskakoval za Oceláře v extralize. Co se vám z té doby a jeho začátků vybaví?

„Musím přiznat, že si Richarda pamatuju jen letmo. Přišel do áčka jako mladý kluk, pak byl draftovaný a šel do Ameriky. Takže extra vzpomínky na něj nemám. Měl už tehdy svůj jasný cíl a vizi. Tou byla NHL, což se mu povedlo.“

Překvapily vás jeho zbytečné fauly proti Třinci ve finále?

„Jeho v uvozovkách excesy vyplývají z bojovnosti a toho, že chce co nejlépe hrát pro svůj tým. Bohužel... nebo bohužel. Já samozřejmě fandím Třinci a Pánik tímto jen oslabuje svůj tým. Takže jen dobře pro Třinec. V každém případě je to kontraproduktivní.“

Říkáte, že fauly vyplývají z bojovnosti. To ale nejsou případy, když nohou zajede do ležícího Hrehorčáka, nebo když špičkou hokejky po odpískání trefí do obličeje Šenkeříka, ne?

„Od toho je disciplinárka, ta by to měla řešit. Není normální kopnout do hráče na ledě, úmyslně do něj najet nohou. To je můj názor. Extraliga má disciplinárku, ta by to měla řešit, nebo už řešila. Tohle se prostě dělat nemá.“

Překvapují vás podobné fauly u tak zkušeného hráče?

„Já si ho z Třince pamatuju jako mladého kluka s košíkem. Nevím, jestli se takhle hraje v NHL? V zámoří toho má odehráno spoustu. Ale tyhle fauly? Opakované? Úplně nesmyslně oslabil svůj tým a de facto šel proti němu. Jak jsem říkal, je to zkušený hráč, měl by se zklidnit, aby byl na ledě přínosem pro svůj tým.“

Pardubičtí ve druhém finále přidali na důrazu v brankovišti. Jak složité, nebo těžké je to v takových momentech pro gólmany?