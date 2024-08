Hradec vzal obra. Vidí se jako střelec? Freibergs hlásí: Může dát 20 až 30 gólů

První zápas sezony je za vámi, porazili jste Fehérvár 6:1. Baví úvodní zápas přípravy, nebo je to spíš peklo?

„Bylo to fajn. Hrajete první zápas, vyhrajete, což je vždycky pozitivní věc. Na druhou stranu je tenhle úplný začátek vždycky hodně těžký. Vždycky si říkáte, co všechno uděláte, čekáte od sebe víc, ale zase víte, že přijde v téhle fázi sezony hodně chyb, protože pořád je to stále první příprava a vy jste pořád v nějakém učícím režimu. No a takové to přesně bylo.“

Navíc hokej v peci při současných teplotách nebude pro hráče s vašimi parametry zrovna příjemný, ne?

„Jasně, v hale bylo velké teplo, což vám situaci taky trochu ztěžuje. Ale zase tohle mají stejné všichni.“

V Hradci jste se už rozkoukal?

„Nádherné město, tady nejde říct nic negativního. Jsem hodně spokojený. O něco později než já dorazila snoubenka a měla úplně ty samé dojmy, nádhera.“

Taky hodně důležitá věc, chápu.

(usměje se)„ Jasně, je taky nadšená, kam za mnou přijela. Udělal jsem hned takovou menší prohlídku, no a hodně se jí tady líbilo.“

Proti Fehérváru jste se hodně tlačil před branku. Jakmile se Hradec usadil v pásmu, vy jste hlídkoval u gólmana. Tady tedy bude vaše hlavní pracoviště.

„Tohle je určitě moje pozice. Jsem velký, takže bych se měl pohybovat kolem branky a snažit se dávat špinavé góly, brát oči brankáři. Dovedu být ale užitečný všude, snažím se pomoci v rozích, při obraně, v oslabeních, při přesilovkách. Ve výsledku je mi to jedno, můžu hrát všude, splním všechno, co po mně trenéři budou chtít. Ale hra kolem branky je taková moje nadstavba.“