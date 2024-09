Odrazovat fanoušky? Liberec doma znovu za nula. Filippi: Zlomíme to!

Druhé domácí představení a druhá porážka. Po Vítkovicích (4:2) raboval pod Ještědem suverénní Litvínov, jenž díky triumfu 4:2 zůstal stoprocentní i po čtvrté rundě. Bílé Tygry drží nad vodou venkovní import (5 bodů z šesti), ovšem koho by bavilo odrazovat vlastní fanoušky domácími ztrátami… „Všechny nás to mrzí, doma ani venku nechceme ztrácet body. Musíme být poctivější před naší i soupeřovou brankou,“ hodnotí kapitán Tomáš Filippi. „A zlomit to!“

Co je horší, před libereckými fandy se dosud neukázala letní posila Radim Šimek, jenž bude s poraněnými třísly marodit několik týdnů. „Radim je jedním z nejlepších obránců extraligy, taková ztráta je zásadní,“ ví své Filippi.

V útrobách liberecké arény je rozhodně chladněji než venku, nemít z šesti možných bodů ani jeden je strašně špatně a Tygři to sami vědí nejlíp. A pozor, další tři zápasy se znovu uskuteční na zdejším stadionu.

„Musíme to otočit a začít vyhrávat i tady, nejen venku,“ uvědomuje si v úterý dvougólový útočník Martin Faško-Rudáš. Toho by Tygři proti Vervě potřebovali naklonovat, z posledních tří vzájemných partií slovenský reprezentant nastřílel sedm gólů. Což však nestačí, protože… „Litvínov vyhrál všechny čtyři zápasy, hraje jednoduchý nepříjemný hokej, nevytváří si na sebe žádný tlak a vychází jím to,“ připojil Faško-Rudáš.

Tygři si cestu k bodům zatarasili do značné míry sami. Po gólu na 2:1 v čase 18:51 neodhadli vysokou úroveň nebezpečí bratrského dua Kašových, kteří důrazným forčekem za brankou domácích připravili vyrovnávací trefu Nicolasi Hlavovi. Vztek domácích byl dvojnásobný, neboť od vedoucí branky uplynulo jen 41 sekund, navíc padla jen 28 sekund před koncem první části. Klasický šatňák, co otráví a druhou partu ukrutně povzbudí. „Smolný gól, takovéhle věci bychom si měli pohlídat,“ vadilo Filippimu.

Co zarazilo, zklamání domácích se přelilo do prostřední části, kdy se po sobě nechali vyloučit TJ Melancon a Ryšavý. Hosty uchvátili momentum duelu, z druhé početní převahy se krásně trefil McIsaak a hosté šli do vedení. Tygři najednou nebyli, šelmy hrály na druhé straně, žlutočerné nasazení ruku v ruce s povýšenou úrovní hry na obou stranách kluziště zahnalo málo nebezpečného soka do kouta.

„Úplně jsme tam přestali hrát, gól z přesilovky je dostal na koně,“ štvalo Faška-Rudáše. Domácí přišli o kódy od své hry, a když ve 36. minutě po další chybě za bránou Koblasa předložil Sandbergovi na 4:2, šlo odtušit, že obrátka bude zatraceně těžká.

Oba týmy po třech odehraných kolech prvně nasadili své záložní gólmany, ze vzájemného souboje vyšel vítězně Šimon Zajíček. V defenzivě pak kvůli marodce (Czuczman, Hrádek) fungovali dva junáci Vojtěch Husinecký (19 let), Vít Beran (20), v útoku pak Dominik Čech (19).

Liberci zůstaly prázdné ruce, jejich jediné potěšení se může týkat leda vylepšených přesilových her, jejich první dvě verze byly zužitkovány. Litvínov mohl zaparkovat do klidu mnohem dřív než na konci, proti byl Král a nastřelené tyčky. Ale bral vše a to bylo hlavní. Smutek zůstal v domácí kabině. „Je to opravdu jen o té poctivosti a dodržování systému, abychom sbírali body i doma,“ dodal Tomáš Filippi.

