Kaše to po odpískání schytal. Úplně zbytečné, vadilo mstiteli Hlavovi

Byl to on, kdo v čase 19:32 rázně utnul liberecké myšlenky na první domácí bodový zisk. Nicolas Hlava zúročil skvělé napadání kumpána Ondřeje Kašeho za tygří brankou a šatňákem 28 sekund před koncem první části srovnal. Od té chvíle přestali Tygři skoro existovat, zatímco Litvínov znovu rozjel obávanou jízdu semknuté party dříčů a vytříbených techniků. Verva dokonala povedené dílo triumfem 4:2 a vyhřívá se na úplné extraligové špici. Ale na konci se Hlava oprávněně vztekal na domácího beka Davida Aubrechta, jenž po odpískání zajel do Ondřeje Kašeho.

Nicolasi, také jste cítil, že váš gól na 2:2 obrací scénář a vývoj utkání?

„Pro nás to bylo důležité, protože jsme odcházeli do šaten za vyrovnaného stavu. Před zápasem jsme si řekli, že bude hrozně důležitá první třetina a způsob, jak do ní nastoupíme a celý zápas začneme. Podle toho se odvíjel i zbytek utkání. Myslím si, že jsme tu odvedli bojovný výkon, někteří hráči nám chyběli, měli jsme tu spoustu mladých kluků (Beran, Čech, Husinecký), co extraligu hráli poprvé. Pro ně super zkušenost, všichni nechali na ledě všechno a jsme rádi, že odsud vezeme tři body.“

Navíc jste třetí třetinu dohrávali na pět beků a nemálo víc útočníků, jak složité bylo to dohrát?

„Bylo to těžké, nedá se s tím nic dělat. Teď je pár dní volna, budeme se snažit dát dohromady, znovu nabrat síly a uvidíme, s čím přijdeme v pátek. Už minulý rok jsme drželi při sobě, snažíme se být jedna velká rodina, kde jeden stojí za druhým. Je to myslím vidět, jakmile dáme gól, celá střídačka skáče. Na ledě to samé. Pokud se něco semele, okamžitě někdo další přijede pomoci, aby každý viděl, že to není o jedincích, ale o celém týmu. Začíná to od kustodů, přes trenéry po hráče. Všichni jsme spolu.“

Ukázkou vaší pospolitosti budiž závěrečná situace, kdy liberecký obránce David Aubrecht v přerušené hře najel do Ondřeje Kašeho a vy jste se hned vydal na mstu. Celkem zbytečné od domácího beka, že?

„Za mě absolutně zbytečný. Jestli zbývalo deset sekund do konce? Navíc po odpískání. Bylo to od něj asi cílený, najel do našeho nejlepšího hráče, v přerušené hře mu dával krosček. Tohle by se dít nemělo. Hráči jako Kašička by se měli chránit, měli bychom být všichni rádi, že takové hráče v extralize máme. Tohle by si neměl dovolovat nikdo a někteří hráči by si to měli srovnat v hlavách. Fakt mi to přijde hrozně zbytečný. Pochopil bych to v play off, kdy se tímhle připravíte na další zápas, snažíte se druhého rozhodit. Tohle nic neřešilo. Ale i tady se ukázalo, že stojíme jeden za druhým. Zase tam od nás přispěchali všichni. Jak říkám, stojíme jeden za druhým, tyhle věci si rozhodně nenecháme líbit.“

Už je to docela klišé, ale jak se vám hraje ve formaci s bratry Kašovými? Vypadá to, že plynule navazujete na předchozí sezonu.

„Hrát s Kašounama je super, na obou vidíte, jak moc si hokej užívají, jak jsou šikovní. Těší mě, že s nimi mohu hrát. Od trenérů dostáváme ice time a tuhle důvěru je třeba naplnit. Dneska tam však bylo i docela dost chyb, musíme si je ukázat, abychom byli ještě lepší. K tomu máme mraky dalších šancí, je třeba je proměňovat. Zvlášť, pokud dostáváme tolik prostoru.“

Litvínov zatím jede na jedničku, čtyři zápasy, dvanáct bodů. Jde vám to na ledě, kvalita přichází i z managementu. Vaše letní posily jsou ve hře hodně znát, co říkáte?

„Je super, jak noví hráči zapadli. Jsou to pokorní kluci, přišli sem makat. Všichni věděli, do čeho jdou, a my jsme rádi, že sem přišli. Společně můžeme budovat zase něco nového.“

Vím, že je brzy, ale přáli byste si v sezoně otravovat silnou trojku kolosů?

„Koukáme spíš jen na další zápasy, protože je potřeba zůstat nohama na zemi, nelítat ve výšinách kvůli čtyřem vyhraným utkáním. Krok za krokem postupovat dál, připravit se na příště a uvidíme, jak to bude vypadat dál."