Boleslav míří na ostré žihadlo, které hrálo NHL. Posila má dorazit ve středu

Boleslav vyšlápla do extraligy velmi slušně. První tři zápasy vyhrála, v Pardubicích výrazně pokazila první třetinu a prohrála 2:5. Začít lépe, mohla trápit favorita daleko víc. Pohybově vypadala velmi slušně, ve druhé třetině dokázala soupeře i přehrávat. Tým by mohl být ještě silnější, Richard Král dostane do kádru výrazného borce ze zámoří. Boleslav si měla plácnout s Gregem McKeggem, který odehrál přes 200 zápasů v NHL.

Dvaatřicetiletý útočník, který nastupoval za Boston nebo New York Rangers, by měl postupně dodat týmu ještě větší ostrost v ofenzivě. „Měl by přiletět ve středu, tak uvidíme,“ poznamenal trenér Richard Král na dotaz, kdy čeká, že se k týmu připojí kanadská posila.

McKegg platil v éře, kdy patřil do NHL, za kvalitního bruslaře, který dovede agresivním forčekingem leptat rozehrávku. Hodně mu třeba sedělo, když v Pittsburghu pod Mikem Sullivanem hrála jeho formace fofr hokej stylu „nahoď a jeď“.

Pokud byste ho chtěli začlenit do týmu, který zakládá svoji ofenzivu na rozvážné hře, kdy obránce zajede za bránu a rozvážně se chystá cesta na soupeřovu polovinu, plýtváte jeho potenciálem.

Nikdy mu nevadily srážky a soubojový hokej. V ofenzivě ale neuměl jen spouštět vichr, dovede nachystat šanci, má dobrou utajenou přihrávku, kdy celým tělem hraje určité řešení situace, ale pošle kotouč na volného spoluhráče.

Nakonec ale v NHL nikdy nevyskočil z pozice hráče pro čtvrtou formaci. Občas nakoukl do třetí, ale většinou se hodil jako dobrá výplň, borec, kterého můžete vytáhnout z farmy a víte, že vypustí duši. Podobných typů se za moře ale valí hodně, takže o svoji pozici postupně přišel.

V NHL vyměněn za střelce

Na startu své kariéry za mořem byl vyměněn z Toronta na Floridu za Zacha Hymana, jenž éru v nejlepší lize na světě nakopl v Edmontonu až na útočníka s gólovým nástřelem 40+. McKegg u Oilers poslední roky dohrával taky, ovšem jen na farmě, ze které se nahoru nepodíval už dva roky. Výhled na NHL se mu zavřel.

Takže ve 32 letech poprvé opustí Ameriku a měl by se stát novou posilou Mladé Boleslavi. Připojí se k týmu, který má mnohem větší elán než parta, jež padala do průšvihu v minulé sezoně a klepala se, aby nezahučela do baráže.

V Pardubicích Boleslav ukázala možnosti. „Prvních pět minut bylo takových, jak bychom se prezentovat nechtěli. Šílené, do toho zbytečné pětiminutové vyloučení,“ zavrtěl hlavou trenér Král. Pak ale tým dokázal nakopnout motor. „Říkal jsem klukům, že je šance Pardubice v téhle části sezony překvapit. Druhou třetinu jsme měli pohyb, sílu na kotouči, dokázali se prosadit a dát nějaký gól. Ale třináct sekund po vyrovnání bohužel Pardubice daly vítězný,“ mrzelo kouče, že stav 2:2 nepřežil ani minutu.

Osm bodů na úvod extraligy je ovšem solidní vklad. Králův tým porazil Olomouc, Karlovy Vary a Plzeň. „Bodově spokojení jsme,“ přikývl kouč. „Ale přeceňovat to taky nechceme, hráli jsme proti týmům, které jsou pasované, že budou hrát dole. Máme pokoru, budeme se snažit připravit na Třinec nejlépe, jak umíme. Musíme zapracovat na přesilovkách,“ vybídl.

Jeho tým by se žihadlem McKeggem mohl být ještě nepříjemnější, byť taky může zabrat nějakou chvíli, než se nový hráč adaptuje na jiný styl hokeje a život v Česku. Vzhledem k tomu, že ale přichází přímo z AHL, což by měla být jedna nejkvalitnějších lig po NHL, čekat se od něj bude dost.

„Dali jsme si cíl, že musíme začít dobře a pak se snažit navázat. To první se asi povedlo, ale pořád máme za sebou jen čtyři kola. Nesmíme usnout, ale je potřeba makat dál, příště se zase porvat o tři body,“ zahlásil ještě obránce Filip Pyrochta. V pátek narazí Boleslav na Třinec.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE