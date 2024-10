Kořenářovo kouzlo odčarovala Mora. Najman: Moc jsme mu nepomohli

Série Josefa Kořenáře, jenž v brance Pražanů úspěšně nahrazuje nemocného Jakuba Kováře, se zastavila na 195 minutách a 52 sekundách. Počítání zastavil Adam Rutar přesnou střelou krátce po vhazování. „V kabině se takové série trošku řeší, ale většinou je to hned po zápase. Abych byl upřímný, nechodíme do utkání s tím, že Kořenovi sérii prodloužíme, ale s tím, že chceme vyhrát,“ měl jasno Ondřej Najman.

V závěru první třetiny bylo ve stařičkém stánku ještě veseleji. Mašínovu riskantní rozehrávku uzmul Jan Knotek, od kterého se kotouč odrazil před osamoceného Jakuba Orsavu, jehož bekhendová klička slavila úspěch. 2:0! Na překvapivý výsledek bylo zaděláno.

„Soupeř vstoupil do zápasu lépe než my, ale věděli jsme, o co jde a jak bude Olomouc hrát. Připravovali jsme se, ale celkově se nám to nějak nepovedlo,“ kroutil hlavou sparťanský kouč Pavel Gross.

Najman: Marodka je na prd

Olomouc ambiciózního soupeře v úvodu dokonale zaskočila, Pražané přitom na Hanou přijeli ve výborném rozpoložení. Nepovedené domácí vystoupení s Karlovými Vary zmuchlali a zahodili do koše, Plzni, Českým Budějovicím i našlapaným Pardubicím nedali šanci i bez několika klíčových hráčů. Michal Kempný tentokrát už naskočil, avšak Michal Řepík, Roman Horák, Vojtěch Mozík, David Němeček či Vladimír Sobotka stále scházeli.

„Marodka je na prd, ale moc ji neovlivníme. Snažíme se na to nekoukat. Vždy chceme uspět i v této sestavě. Doufáme, že se kluci brzy uzdraví,“ věřil Najman.

Roli velkého favorita začala Sparta potvrzovat až od druhé třetiny. Hykovy individuální akce se ještě neujaly, zadák Tomáš Tomek už byl ale úspěšnější. Ve 44. minutě vyrovnal Ondřej Najman, Kohouti ale bleskurychle zakokrhali potřetí.

Napínavou bitvu rozsekl sváteční střelec Tomáš Černý, který se trefil teprve podruhé během svého pětiletého olomouckého angažmá. „Má výbornou střelu. Je to sice teprve jeho druhý gól, ale pro mě to překvapení není. Ránu má opravdu parádní, každý den ho vidím na tréninku,“ chválil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Byť si Sparta v závěru vytvořila tlak, Matěj Machovský už další gól za svá záda nepustil. V olomouckém dresu se radoval ze třetího vítězství. „Trošku jsme mu k výkonu pomohli, ale chytal skvěle,“ uznal Najman. „Byl to zápas dvou dobrých gólmanů,“ potvrdil Gross.

Z Machovského příspěvku byl nadšený i olomoucký lodivod. „Matěj byl výborný, ale ono to nikdy není jenom o brankáři, ale i o hráčích, kteří zablokují střely, pokryjí dorážky… S tím jsme po zápase se Spartou hodně spokojeni,“ doplnil Tomajko.

