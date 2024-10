Mora láká studenty: Na Spartu jen za stovku, potom zdarma do Belmonda

Když čeští fotbalisté na podzim minulého roku na olomouckém Andrově stadionu slavili postup na mistrovství Evropy, z tribun se v kontextu tehdejších událostí možná i škodolibě ozývalo: „Všichni s námi do Belmonda, hej hej!“ Tento pokřik si nyní třeba zapějí i v nedaleké „plecharéně“, kde Kohouti přivítají v rámci středeční extraligové dohrávky pražskou Spartu. Klub totiž připravil nevšední akci. Studenti s platnou kartou ISIC budou moct na hokej jen za 100 korun, každý se vstupenkou či permanentkou navíc má možnost zdarma vyrazit právě do vyhlášeného tanečního klubu.

Hanáci postupně chtějí omlazovat na ledě i v hledišti. Středeční termín utkání v průběhu vysokoškolského semestru jim hraje do karet. „Uvědomujeme si, že Olomouc je studentské město. Rádi bychom s nimi více pracovali, chceme získat fanoušky i v jejich řadách,“ říká marketingový manažer Mory Simon Vejtasa.

Vedení Kohoutů by rádo stařičký stadion naplnilo, byť se bude hrát v průběhu týdne. „Utkání ve všední dny jsou navštěvovaná méně než v pátek a v neděli. To je samozřejmě důvod, proč jsme se takto rozhodli. Dalším důvodem je, že nyní hrajeme čtyři domácí utkání v řadě, takže ne každý si může dovolit jít čtyřikrát v rychlém sledu na hokej. Zápas by vyprodaný nebyl,“ uvědomuje si Vejtasa.

„Ještě nemůžu posoudit, jestli s touto akcí bude plno, ale návštěvu čekáme určitě vyšší,“ ví šéf olomouckého marketingu. Momentálně na duel s Pražany zbývá okolo 1500 lístků.

Všichni se zápasovou vstupenkou či permanentkou se dostanou do středeční půlnoci zdarma do Belmonda. „V rámci domluvy s tímto partnerem jsme si vytipovali právě utkání se Spartou. I z toho důvodu bylo přesunuto z úterý na středu, kdy je klub otevřený. Chtěli jsme, aby tam mohli pokračovat všichni fanoušci,“ zní z Olomouce.

Mora s Belmondem spolupracuje dlouhodobě, už v posledních dvou letech tam pravidelně lákala v rámci letního Mora Festu. Z marketingového hlediska tanečnímu klubu výrazně napomohla loňská návštěva fotbalových reprezentantů Vladimíra Coufala, Jana Kuchty a Jakuba Brabce, kteří vyrazili „za písničkou“ jen dva dny před klíčovým kvalifikačním utkáním s Moldavskem.

„Spolupráci s Belmondem jsme měli ještě dřív, než se stala tahle aféra. Od té doby ale Belmondo znají nejen v Olomouci, ale po celé republice. I já často v dobrém slýchávám narážky, že jsou mezi našimi partnery,“ usmívá se Vejtasa.

Olomoučtí hokejisté budou proti Spartě usilovat o třetí vítězství v aktuální sezoně, zatím v šesti zápasech posbírali stejný počet bodů.

