Novotný: Nejradši bych netrejdoval, ale musím udělat to nejlepší pro tým

Boj třináctého se čtrnáctým? Za normálních okolností byste mávli rukou a nechali být. Nedělejte to, protože v Českých Budějovicích a Plzni přituhlo. A v pátek si to oba rozladěné soubory rozdají proti sobě. Body nutně potřebují oba, Motor nic jiného než tři nebere, musí se rehabilitovat za zoufalé nedělní představení v Hradci. A Indiáni? Ti snad půjdou domů na stopa, pokud netrhnou aspoň bod. V obou táborech navíc řeší hráčské výměny. Západočeši se zbavili útočníka Oliviera Archambaulta, na jihu hledají partnera ke směně, hlavně mezi útočníky. „Musí to ale dávat smysl,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport.cz Jiří Novotný, sportovní manažer Motoru.

Jak jste osobně s týmem pracoval či rovnou zatřásl po herním výbuchu s Mountfieldem?

„Náš výkon byl neomluvitelný a nesmí se opakovat. Poznám, kdy se nedaří, ale mančaft se s tím snaží něco dělat. Což tady nebylo. Nám úplně odešel herní projev. Předtím jsme třeba prohráli v Litvínově, ale nevedli jsme si špatně. Se Spartou to doma dobré nebylo. Ale s Hradcem to bylo šílené. Nedáváme góly, což nás sráží, ale ničím jiným než prací to stejně nezměníme.“

Co přímo od vás hráči slyšeli po nedělním výbuchu?

„Nejprve k nim mluvil důrazně trenér Láďa Čihák, hned po první třetině v Hradci. Zděsilo mě, že druhá byla ještě horší, byť jsme v ní neinkasovali. Po dni volna jsme s hráči mluvili individuálně, navíc jsem promluvil v kabině k celému týmu. Čtvrteční trénink vypadal velmi dobře, ale to není rozhodující. Klíčové bude, co se bude dít v pátek po buly v 17:30. Tam chci vidět, že náš výkon má úplně jiný grády.“

Asi i fanoušci, kteří možná opět vyprodají Budvar arénu…

„Samozřejmě. Naše fanouškovská základna je obrovská, lidem patří obrovský dík, v jakém počtu chodí. Za nedělní utkání v Hradci jsem se jim už jednou omluvil, nyní to udělám znovu. Je to na místě. Nemusíte být extra odborník, abyste poznal, zda