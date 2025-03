Změny v Třinci: Co se může stát v létě? Rébusy, očekávaný návrat i Sikorova velká šance

Při současné extraligové vyrovnanosti je skoro až neuvěřitelné, na co třinečtí hokejisté v poslední šestiletce dosáhli. Stejně jako „devadesátkový“ Vsetín vyhráli sedmnáct sérií v řadě a dlouhých sedm sezon čekali v play off na přemožitele. Velkolepá story orámovaná pěti mistrovskými tituly ale v úterý skončila, svého dost možná největšího rivala zastavila Sparta. Oceláři mají před sebou delší léto, než na které byli v poslední době zvyklí. Co v něm budou a nebudou řešit?