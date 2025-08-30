Z nechtěného lídrem. Plutnar dostal po konci ve Varech důležitou roli v Litvínově
S Energií trápil v extraligovém čtvrtfinále později mistrovskou Kometu. Už v tu chvíli ale obránce Michal Plutnar věděl, že karlovarský dres v nadcházející sezoně oblékat nebude. V klubu se s ním rozloučili, přestože měl ještě rok platnou smlouvu. „Bylo mi řečeno, že chtějí jít jinou cestou, že chtějí tým trošku omladit, trošku vyčistit, vyměnit, dát do toho trošku mladistvý nádech,“ ohlédl se jednatřicetiletý zadák. V novém angažmá v Litvínově dostal prostor v elitním obranném páru.
Nabruslil si do útočného pásma a vypálil přesně pod horní tyč branky. Michal Plutnar si ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi (2:4) otevřel střelecký účet v Litvínově. „První gól v novém prostředí vždycky potěší. Bylo by ale lepší, kdybychom i vyhráli,“ rozpovídal se po šestém přípravném zápase Vervy.
Do jejích služeb se zkušený bek upsal po konci v Karlových Varech. Tam strávil sedm kompletních sezon, dohromady naskočil za Energii do 359 zápasů. Konec byl ale víc hořký, než si nejspíš sám představoval. „Samozřejmě mě to překvapilo. Když jsem se to dozvěděl, sezona ještě nebyla u konce. O to víc jsem byl v šoku,“ nezastíral Plutnar. „Je to ale součást hokeje, jsme tak vychovávaní. Chvilku je to nepříjemné, bolí to, ale otevírá to nové dveře,“ dodal smířlivě.
Dostupnosti ostříleného beka využil na trhu velmi rychle Litvínov. Jak nastínila příprava, s Plutnarem má velké plány. Někdejší hráč Liberce rozehrál zápasy před startem sezony v prvním obranném páru a nezklamal. Kvalitní práci vzadu podporuje i výpady k soupeřově bráně. „Cítím se tu dobře, jsem rád, že hraju. Nechci říkat, že se výkonnost nezmění, ale doufám, že ne. Momentálně mám dobrou roli. Jak dlouho to vydrží, nevím, ale budu se snažit dělat všechno pro to, aby to bylo celou sezonu,“ přislíbil.
Michal Plutnar
Narozen: 21. února 1994 (31 let) v Chotěboři
Pozice: obránce
Hráčská kariéra: Tri-City/WHL (2011-14), Liberec (2014-17), Benátky nad Jizerou (2014-18), Znojmo (2017/18), Karlovy Vary (2018-25), Litvínov (2025-?)
Extraliga: 12 sezon, 380 zápasů, 115 bodů (23+92), v play off 43 zápasů, 12 bodů (2+10)
Úspěchy: mistr extraligy (2015/16), stříbro extraliga (2016/17)
Z dosavadních šesti zápasů Vervy nastoupil Plutnar do pěti, vedle gólu z posledního utkání přidal i asistenci. Za sebou má už i první střetnutí s bývalým zaměstnavatelem. Litvínov vyzval Karlovy Vary v přípravě dokonce dvakrát.
„Bylo to speciální,“ neskrýval Plutnar. „Když jsme proti nim hráli tady, byl jsem nervózní. Chvilkami to bylo před zápasem až nepříjemné, když se nad tím člověk zamyslí. Mám už velké děti, které to vnímají, furt se mě ptaly na věci. Člověk o tom moc nechce mluvit ani přemýšlet, ale nevyhne se tomu,“ popisoval.
Pár zápasů a Vary budou normální soupeř
Litvínov nejprve soupeři z lázeňského města podlehl doma 2:5, o pět dní později na ledě soupeře slavil 3:1. Plutnar se bývalým spoluhráčům hned připomněl, když se po ostrém zákroku dostal do šarvátky s hloučkem hráčů Energie. „Bylo to samozřejmě zvláštní, ale zápas ve Varech už byl lepší. Cítil jsem se líp. Ještě pár zápasů proti nim a bude to normální soupeř,“ prohlásila extraligová stálice.
Karlovarským fanouškům se v barvách Energie naposledy představila v zápase 25. března. Šesté čtvrtfinále už Plutnar sledoval jen z lavičky jako sedmý bek. „Dohodli jsme se, že to hodíme za hlavu, situace je, jaká je. Říkal jsem, pojďme z toho vytěžit maximum, pojďme uhrát nejlepší výsledek. Trochu mrzelo, že jsme nedošli ještě dál. Ale jak se později ukázalo, Brno bylo trošku lepší a nakonec si dokráčelo až pro titul,“ zavzpomínal Plutnar na jarní tažení.
Úspěch by rád udělal i s Litvínovem, který přes léto prošel proměnou. Odešel celý trenérský štáb, ke změnám došlo i v hráčském kádru. „Jsou tu kvalitní hráči, ale největší opory máme ještě zraněné,“ upozornil Plutnar na absenci obránce Michala Moravčíka a útočníka Ondřeje Kašeho. „Je nepříjemné, že si nemůžeme vyzkoušet ani jeden přípravný zápas v úplně plné sestavě,“ připustil.
Litvínov i v nekompletní sestavě urval zatím tři výhry ze šesti zápasů. Vedle zmiňovaných Varů porazil jednou i Kladno a Liberec. „Je tu spousta kvalitních mladých hráčů, kteří se můžou chopit šance. Parta je výborná. Jenom trochu poskládat puzzlíky, aby si to sedlo a začali jsme sezonu dobře,“ vyhlásil lídr litvínovské obrany.