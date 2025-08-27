Titul s Třincem? Nikdy na něj nezapomenu, říká Čacho. Přestup konzultoval s trenérem
Vrátil se na místo, které z hlavy jen tak lehce nevymaže. Vzpomínky na titul z jara 2023 u něj zkrátka zůstanou. Slovenský útočník Viliam Čacho se znovu vydal do Třince, tentokrát už jako soupeř. V barvách Olomouce sice s Oceláři padl 2:3, možnost reparátu ale bude mít už za dva týdny. Oba týmy se totiž potkají i v úvodním extraligovém kole. „Mám to v hlavě, je to extra motivace. Věřím, že v lize, když už o něco půjde, to Třinci oplatíme,“ hlásí šestadvacetiletý centr.
Pod Javorovým strávil dva roky. Hned v tom prvním Třinci pomohl jednadvaceti kanadskými body k zisku pátého titulu v řadě, o sezonu později už ale tolik prostoru nedostal. Série play off proti Litvínovu a Spartě sledoval Viliam Čacho jen z tribuny, mezi dvanáct vyvolených útočníků se nevešel.
Jeho pozice by se pravděpodobně příliš nezměnila. I vzhledem k tomu, že Slezané svůj útok ještě posílili o Michala Kovařčíka a Oscara Flynna. Čachův nedávný odchod na Hanou byl proto logickým řešením pro všechny zúčastněné strany. „Když jsem odcházel, hlavní myšlenka byla taková, abych někde dostal trochu víc času na ledě. To ale bude v první řadě záviset na mých výkonech. Když budou dobré, prostor dostanu,“ ví Čacho.
Výhodou pro něj je, že se dobře zná s novým hlavním trenérem Mory Róbertem Petrovickým. Jednapadesátiletý kouč svého svěřence vedl už ve slovenské reprezentaci, kde v uplynulých dvou letech asistoval Craigu Ramsaymu a Vladimíru Országhovi. Když zamířil Jan Tomajko za novou výzvou k reprezentační osmnáctce, Petrovický v klubu povýšil.
„Spojili jsme se, potkali se a bavili se o tom. Bylo pro mě plus, že ho znám z repre a vím, jaký styl hokeje chceme hrát. Vyhovuje mi to, ale jak už jsem zmínil, čas na ledě bude záviset jen na mně,“ opakuje bývalý forvard Trenčína, Prešova či Detvy.
V olomouckém dresu už stihl pět přípravných zápasů, dvakrát v nich skóroval. Čachova spolupráce s křídly Jakubem Navrátilem a Petrem Fridrichem vypadá slušně. „Zatím to funguje dobře, dali jsme pár gólů, ale čekat se od nás bude víc. Naši hru musíme postavit na tom, že budeme muset dávat góly. Na ledě si rozumíme, máme i dobré momenty, ale pořád jsme hráli jen pár zápasů, takže se trochu hledáme,“ odkrývá Čacho.
Minulou sezonu potřebuje Olomouc napravit. Na jejím začátku sice hlavně v domácím prostředí docela šlapala, od února ale chytla obrovskou krizi. Kvůli sedmi prohrám v závěru základní části Hanáci zahučeli do baráže, v níž ale přejeli prvoligovou Jihlavu. Navzdory nepříznivým předsezonním prognózám už scénář dubnových nejistot opakovat nechtějí.
V přípravě zatím dvakrát vyhráli a čtyřikrát prohráli. Porazili slovenskou Žilinu i polské Tychy, dvakrát ale padli v prodloužení a po nájezdech s Jihlavou. K tomu schytali v Hradci Králové výprask 1:7. Naposledy nestačili 2:3 na Třinec, když Marko Daňo zapsal rozdílovou branku jen necelé dvě sekundy před třetí sirénou. Výkonem však Petrovického mužstvo nezklamalo.
„Naštěstí je to stále příprava, výsledky ještě nejsou tak důležité. Nicméně nemůže se nám stávat, že takhle dostaneme gól. Musíme se z toho poučit a k posledním sekundám přistupovat lépe. V minulém zápase i teď jsme ke konci udělali fauly, kterých se musíme vyvarovat,“ má jasno Čacho.
A jak vůbec svůj návrat do známého prostředí prožíval? „Bylo to pro mě specifické, protože dva roky, které jsem tady strávil, byly pěkné. Hlavně ten první titulový, na něj do konce života nezapomenu. Už jsem ale v Olomouci. Byl to sice specifický zápas, ale stejný jako každý jiný.“
Účastník světových šampionátů 2023 a 2024 si bude zvykat na jiné ambice i podmínky. Zatímco v Třinci hrál v moderní aréně, na Hané to bude jiné. Stařičká „Plecharéna“ působí jako znatelný kontrast. „Je to rozdíl,“ usmívá se. „Ale to jsou věci, které stejně neovlivním. Do Olomouce jsem přišel hrát hokej. Už jsem poznal, že parta je tady super, takže na zimák se chodí lépe. I v Třinci ale byla skvělá parta,“ dodává Čacho.
Viliam Čacho
- Narozen: 14. října 1998 (26 let)
- Pozice: útočník
- Hráčská kariéra: Trenčín (mládež-2018 a 2022/23), Södertälje (2015-2017), Tým Slovenska do 20 let (2017/18), Green Bay Gamblers (2017/18), Jokerit (2018/19), Detva (2019-2021), Prešov (2021/22), Třinec (2023-2025), Olomouc (2025-dosud)
- Extraliga: 117 zápasů
- Kanadské body v extralize: 29 (13+16)