Ukázala Sparta eso? Lotyš zaválel s „céčkem“ i dresem, co nepustí: Máme velký cíl
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Po více než třech měsících odehrál ostrý zápas, hned ale ukázal, co dovede. Trenéři, spoluhráči i fanoušci Sparty mohli být s prvním představením Martinse Dzierkalse s velkým „S“ na dresu spokojení. Lotyšský hokejista, který se do Česka vrací po dvou úspěšných sezonách ve Švédsku, po boku útočných es Filipa Chlapíka a Michaela Špačka zařídil dvěma góly výhru 4:1 v Klagenfurtu, kde Pražané rozjeli nový ročník Ligy mistrů. „Ne, lepší to být asi nemohlo,“ usmíval se bronzový medailista z mistrovství světa.
Angažmá ve Spartě nastartoval Martins Dzierkals s velkým očekáváním. Ještě než osmadvacetiletý útočník nastoupil do prvního střídání, měl na sobě dres TOP Scorera pro nejproduktivnějšího hráče týmu a k tomu ještě kapitánské „céčko“. Byť Lotyše předchází pověst především defenzivně laděného forvarda, na rakouském hřišti ukázal, že speciální trikot nedostal náhodou.
Nehledě na fakt, že poslední zápas 20. května na mistrovství světa paradoxně proti Rakousku, sršela z Dzierkalse energie. „Cítil jsem se dobře. Trenéři nás skvěle připravili,“ řekl rodák z Rigy. Hbitě a neúnavně se hnal za soupeři z Klagenfurtu. Trenérům se i náramně ukázal v oslabeních, kde potvrdil kvalitní schopnosti při bránění.
Po dvou trefách, kdy se v obou případech krásně procpal za soupeře až k brance, už lotyšskému bojovníkovi speciální dres právem patřil. „Jo, to bylo vtipný. Na můj první zápas. Jsem rád, že to fungovalo,“ smál se autor vítězného gólu po krásné akci v oslabení. „K tomu jsem měl ještě dres TOP Scorera. Je to pocta. Nezáleží na tom, pokud budu kapitán jenom na jeden zápas, jsem opravdu poctěn touto příležitostí.“
Hlavní kouč Pavel Gross se i rozhodl, že předsezonní posilu poprvé vyzkouší v jedné lajně s dvojicí Chlapík-Špaček. „Jsou to bez debat velmi dobří hráči, navíc stejně staří. Myslím, že jsme už proti sobě hráli na nějakém mezinárodním turnaji. Můžeme začít budovat nějakou chemii. Uvidíme, jak to půjde. Potřebuji jim ještě lépe dávat puky, protože mají fakt skvělé dovednosti,“ uznal Dzierkals.
Oprášená čeština i důvod k návratu
Úvodní Lotyšovo představení už stihla probrat i sparťanská kabina. „Už se řešilo, že mu ten dres přidal nějaký sebevědomí a bude si ho teď držet. Jedině dobře. Ve finále je jedno, kdo góly dá. Bereme tři body, ale jsem rád, že se prosadil zrovna on. Určitě mu to trošku pomůže, stejně tak nám všem,“ měl radost útočník Kryštof Hrabík.
Dzierkals po vítězném zápase zkoušel oprášit i češtinu, které lehce porozuměl během dřívějších angažmá v Plzni a Českých Budějovicích. „Naši fanoušci nejlepší. Rozumím česky trošku. Mluvím padesát procent, rozumím sedmdesát,“ dostal ze sebe usměvavý lotyšský reprezentant.
V uplynulých dvou sezonách si získával respekt a přízeň švédských fanouškům ve Skelleftee. V předminulém ročníku Dzierkals dokonce pomohl klubu ze severu Švédska k mistrovskému titulu. Ke zklamání příznivců ze Skandinavie ale v létě zvolil návrat do Česka, kde ho oslovila nabídka Sparty.
„Hokej je byznys. Je zajímavý a věci se v něm mění velmi rychle. Od Sparty jsem dostal velmi zajímavou příležitost a dobrou nabídku. V hokeji si vždycky vybíráte tu nejlepší možnost pro vás. A já jsem rád, že tu mohu být. Máme před sebou velký cíl,“ vysvětlil Dzierkals svůj návrat do Tipsport extraligy.
Velkým lákadlem pro Dzierkalse byla i zvyšující se úroveň české nejvyšší soutěže s přílivem kvalitních hokejistů. „Slyšel jsem, že se extraliga změnila k lepšímu,“ potvrdil borec, který má ambice se už brzy mezi extraligová esa zařadit.