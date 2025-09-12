Rozpačitý Hradec je na nule, zarazila i návštěva. Koukal: Dlouho dole být nesmíme
Reparát dopadl bídně, v Hradci Králové rozjeli sezonu přesně tak, jak si nepřáli. Po středeční facce 1:7 v Pardubicích zapisují další nulu, doma se položili svižně se hýbajícím Českým Budějovicím 3:4. K nemilým překvapením náleží i návštěva na premiéru. Na stadion dorazilo pouhých 3465 diváků. Nedostatečná ofenzivní produkce další návštěvníky zrovna nenalákala. Zato Motor se nadechuje…
O nepovedené přípravě Jihočechů se namluvilo dost, jenže pod Bílou věží odevzdal obětavou, strategicky stálou, týmovou šichtu, díky níž zaslouženě odvedl lup. Z čeho musí Hradec bolet hlava je výkaz střel na branku: první třetina – 5 pokusů, druhá jen 2, nakonec slabých 18 ran na Jana Strmeně. „V tom byl markantní rozdíl,“ povzdechl si jeden z hradeckých trenérů Petr Koukal.
Byť ve středu v Pardubicích dostal Hradec drsnou lekci, proti Dynamu se dopracoval k 33 pokusům na branku, tedy k průměrné porci, s níž ovládl předchozí ročník základní části. Páteční účet je vyloženě úlet a odskok od tradice. „Začátek byl přitom výborný, ale pak jsme se dostali do pasáže, kdy to nebylo úplně ono. Vedli jsme 2:1, druhá třetina to ovšem rozhodla, byli jsme v ní jednoznačně horší. Myslel jsem si, že bychom v ní mohli mít navrch rychlostí, ale naopak Budějovice nás zatlačily. V poslední třetině se začaly soustředit víc na výsledek, nějaké šance jsme měli, ale potřebný recept už jsme nenašli,“ štvalo Koukala.
Hradec si zavařil paradoxně po gólu Lukáše Radila na 3:2 v půlce partie. Místo toho, aby hosty přimáčkl a snažil se vrstvit náskok zvýšením tlaku, úplně vypadl z role, s hrou dopředu rezignoval a jen se díval, jak Motor otáčí skóre.
Čihák se zastal soupeře
Po odvážném výpadu Adama Kubíka po pravém křídle přišlo srovnání na 3:3, aby si po necelých třech minutách bek Ondřej Kachyňa zahrál na kreativního útočníka a perfektním švihem na 4:3 dokončil předchozí důležité obsazení pásma Filipem Přikrylem. „Po dvou individuálních akcích nám to dvakrát vymetli do víka,“ popsal to Koukal.
O rozhodně nepřehnané ofenzivní aktivitě domácích svědčí i fakt, že první přesilovku si opatřili až ve 39. minutě a sehráli ji zle. Obdobně si v dřívější početní převaze vedli i Jihočeši, ale paradoxně ji proměnili. Po diskutabilním vyloučení Aleše Jergla si hosté vedli mizerně, házeli po sobě puk jako horký brambor, jenže po laciném faulu (Kovář na Olesena) šli domácí do tří.
Po vyhrané buly Josef Koláček srovnával na 2:2. Klíčový moment, jímž se Motor dostal zpátky do hry o body „Pochvala do kabiny, nám se tady nikdy nedařilo, aspoň za mého působení,“ oddechl si trenér Ladislav Čihák. „Povedla se nám hlavně druhá třetina, celkově jsme měli 60 minut dobrý pohyb a drželi se po celou dobu našeho plánu,“ pochvaloval si.
Mountfield se musí rychle sebrat a doufat, že početná skupina marodů se co nejrychleji vrátí. A pak? Nakopnout to jako loni, kdy se tým po šestém kole ocitl na dně. Aby nakonec urval druhé místo po základní části. „Dole nemůžeme být moc dlouho, zápasy jdou rychle za sebou. Musíme se zlepšit a urvat nějaké body na Kladně,“ zaúkoloval asistent Tomáše Martince.
Budějovičtí si hýčkají tři. Po dvou kolech je při těžkém losu berou všemi deseti. Pokud tým naváže na páteční dřinu, v tabulce nebude dole. „Hraje se na 52 kol, byli bychom rádi, kdyby nás tento zápas nakopl směrem k sezoně, ale ta je dlouhá a nevím, jestli je to možné. Každopádně jsme rádi, že jsme tu konečně dokázali vyhrát, protože jsme tu v minulosti neodehrávali dobrá utkání, a pokud ten impuls zrovna odsud přijde, budu jedině rád. Jen je třeba potvrdit to v Plzni. Zároveň se musím zastat soupeře, má velkou marodku a já vím, jaké to je, když vám vypadne víc hráčů. Hradci tam teď svítí nula, ale nic pro něj nekončí, potřebuje zkrátka zdravé hráče, bez nich to nejde,“ povzbudil Mountfield Čihák.
Jeho týmu hodně pomohly dvě trefy obránců Tomáše Cibulky a Ondřeje Kachyni. To je vždy vítaný bonus. Ukázali, že v nich dřímá zabijácký instinkt. „To je přesně ono, musí si to sednout. Liga je tak strašně vyrovnaná, že týmu, kterému to nesedne, na body nedosáhne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž