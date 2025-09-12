Liberec otočil zápas proti Pardubicím. První vítězství v sezoně zkalil strach o Vlacha
Dotáhli dvougólovou ztrátu proti našlapaným Pardubicím, tlak chtěli Bílí Tygři přeměnit ve vysněnou otočku. Necelých jedenáct minut před koncem ale všem v Home Credit Areně zatrnulo. Po nárazu do mantinelu zůstal na ledě ležet Jaroslav Vlach a plochu musel opustit na nosítkách. Směrem k tribunám ukázal jen nakrátko zdvižený palec. „Říkali, že by měl snad být v pořádku,“ prozradil po utkání jeho spoluhráč Adam Musil. Právě on předvedl týmovou sílu, když jen chvíli po nepříjemném okamžiku otočil vývoj zápasu. Liberec po úvodní porážce zvítězil 4:2.
Filip Pešán a Liberec. Spojení, které v extralize dlouhá léta platilo, se definitivně rozseklo v pátek odpoledne. Bývalý reprezentační kouč přijel na sever Čech poprvé v roli soupeře, s rozjetým Dynamem chtěl navázat na snový vstup do soutěže. Na místě, které dobře zná, zamířil poprvé po letech na druhou střídačku. „Je to divné,“ komentoval liberecký útočník Adam Musil, jak se mu dívalo na bývalého šéfa na straně soupeře. „Filipa mám jako trenéra rád, hodně mi v kariéře pomohl. Přeju mu hodně štěstí, ať se mu daří,“ dodal.
Pardubice pod vedením exlibereckého kouče zprvu navázaly na drtivou výhru nad Hradcem. V první třetině herně dominovaly, výsledkem bylo dvougólové vedení. Zase byli vidět ofenzivní zadáci Dynama. Daniel Gazda připravil gól Lukáši Sedlákovi, Miguel Tourigny a John Ludvig asistovali u druhé trefy Pardubic. „Měli jsme dobrý začátek a pak jsme úplně vypadli z tempa. Dělali jsme zbytečné fauly, to nás stálo spoustu sil,“ litoval po utkání kapitán Dynama Sedlák.
Liberec tři a čtvrt minuty před první sirénou snížil z hole Radima Šimka a od druhé třetiny převzal otěže hry. Srovnání obstaral po rychlém přechodu do útoku dorážející Radan Lenc. Hosté si sami podráželi nohy častými vyloučeními, na skvělý úvod navázat nedokázali. „Něco byla náhoda, něco přemíra snahy. Musíme být chytřejší a vyvarovat se toho,“ velel Sedlák směrem k častým trestům.
Dynamo mohlo znovu odskočit z vlastních početních výhod, jenže oproti prvnímu kolu nebylo efektivní. „Měli jsme tam super šance. Spousta střel přímo z prostředka, stačilo spíš líp zaclonit, propálit. Ale šancí v přesilovkách bylo docela dost,“ věděl pardubický kapitán.
Zranění Vlacha
Na druhé straně se Bílí Tygři nenechali rozhodit ošklivým zraněním zkušeného Vlacha a dotáhli velkolepý obrat. Adam Musil tečoval střelu od modré čáry a gól proti bývalému zaměstnavateli náležitě oslavil. „Těší mě, že jsme díky tomu i vyhráli a všechno se skombinovalo. Výhra, gól, všechno hezké. Je to fajn,“ usmíval se po utkání.
Liberec se po úvodní porážce s Plzní nakopl výhrou proti jednomu z největších favoritů a do tabulky přidal první body. Filip Pešán jako soupeř odjel z Liberce s nepořízenou. „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát i kvůli němu. Ale beru to jako každý zápas, je jedno, kdo kde trénoval, kdo kde hrál. Každý by chtěl vyhrát každý zápas,“ říkal Sedlák.
Někdejší Pešánův parťák Jiří Kudrna na druhé lavičce mohl slavit první triumf v extralize v roli hlavního trenéra. Od hráčů dostal na památku zápasový puk. „První vítězství jako hlavní trenér, myslím, že si to zaslouží. Čekal na to dlouho,“ vyprávěl Musil.
Bílí Tygři podle něj urvali výhru díky dobrému týmovému výkonu. „Pomaličku jsme se dostávali k naší hře, co chceme hrát. Postupně jsme je zlomili,“ popisoval cestu k výhře.
V Pardubicích se zatím budou na videu hledat příčiny prvního škobrtnutí. „Takové zápasy se musí dotahovat,“ měl jasno kapitán týmu. „Každá porážka by měla být trošku nakopnutí. Je třeba se z toho ponaučit,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž