Frustrace v Kladně. Očekávaní tahouni mlčí, místo gólů tresty. V čem Rytíři ještě tápou?
Vypadalo to jako plán, který by mohl fungovat. Kladno přivedlo ze Švýcarska osvědčenou útočnou dvojici Niko Ojamäki a Daniel Audette, právě oni měli obstarat velkou část produktivity. Po šesti odehraných zápasech ale mají na kontě jen tři body v součtu, na první gól z jejich produkce Rytíři čekají. „Je to frustrující. Máme šance ke skórování, ale neproměňujeme je,“ přiznal Kanaďan Audette po nedělní porážce v Liberci.
V přípravě všechno nasvědčovalo tomu, že se sportovní ředitel Tomáš Plekanec trefil. Audette a Ojamäki mezi sebou měli chemii z předchozích působišť v Klotenu a Viťazu, zajímavě mezi ně zapadl i centr Marcel Barinka. Kanaďan bodoval pětkrát, Fin čtyřikrát a český mladík přispěl třemi body. Už v šestém extraligovém kole se ale spolupráce rozpadla. Elitní lajna neboduje, Barinku nahradil nově příchozí Tristen Robins.
„Dokázali jsme se držet v útočném pásmu, dostávali jsme puk na bránu. Kdybychom chodili víc do brány, máme víc odrazů, dorážek a třeba by to skončilo gólem,“ hodnotil nově vzniklé spojení Audette.
První lajna začala v Liberci solidně, Ojamäki ukázal náznak velkého umu, když prokličkoval mezi Bílými Tygry a nahrál Robinsovi na vyrovnávací trefu. Jenže další příspěvek nepřišel. Fin ještě vyslal Audetta do neúspěšného úniku, působení na přesilovce pět na tři později podtrhlo trápení. Ojamäki měl na pravém kruhu úplně volného kanadského parťáka, ale místo přihrávky pálil na Kváču, který měl úplně odkrytý výhled.
„V naší situaci může být každá střela dobrá šance. Byl v dobré pozici, takže ho chápu. Kdybychom byli víc před bránou, možná by to skončilo v síti,“ zastával se kamaráda Audette.
Po šesti startech má na kontě jedinou asistenci. Kouč David Čermák nechtěl produktivitu očekávaných lídrů příliš komentovat. „Čekáme na body,“ odvětil, když padl dotaz na zahraniční duo.
Problém s vylučováním i záblesk optimismu
Ojamäki s Audettem si přitom nemůžou stěžovat na nedostatečný prostor.