Sparta doplatila na fauly i na riskantní trenérskou výzvu. Moje chyba, uznal Gross
Tak tohle se nepovedlo. Proti Spartě šly hned dva přezkumy u videozáznamu ve vyhecovaném duelu na Hané. A i kvůli verdiktům v boxu časoměřičů Sparta padla v Olomouci 2:4, ačkoli do třetího dějství šla s vedením 2:1 a s převahou na hokejkách. Zarputilí vítězové na konci explodovali radostí, aby ne, tohle je parádní skalp. Zároveň platí, že si Pražané za porážku mohou sami. Jednak fauly, nepovedenými oslabeními a pak i zbytečnou gólovou reklamací. O co šlo?
V kritickém času hosté sáhli k nečekané trenérské výzvě, která byla očekávaně odmítnuta, a z následného oslabení inkasovali třetí gól. Mimochodem třetí z početní převahy, to je pro kohouty, kteří obvykle v přesilovce paběrkují, naprostá rarita.
A jak se to celé seběhlo? V čase 41:33 Silvester Kusko v předbrankovém prostotu jemně tečuje střelu Tomáše Černého a vyrovnává na 2:2. Euforie červenobílých se však přerušuje, hosté sahají k tzv. trenérské výzvě, reklamují nedovolené bránění Jakub Kovářovi v jeho území. Vážně? Kusko si dával pozor, aby do brankoviště nevnikl a na první pohled to vypadalo, že se mu to daří.
I záběry inkriminovaného momentu ukazují, že tady to Sparta bude mít s protestem hodně těžké. Z žádného pohledu kamery nebylo vidět, že by se Kusko provinil proti pravidlům. Následně sudí Kika s Vrbou gól uznávají a Spartě dávají dvouminutový trest. Ten po obléhání branky a vydařené střele zkrátila finální gólová rána Jakuba Navrátila. Olomoučané spáchali otočku během 92 sekund a v ochozech bylo živo. „Tu výzvu beru na sebe, moje chyba, vzal jsem ji já,“ reagoval kouč Pavel Gross bezprostředně po utkání. Víc se v tom pitvat nechtěl. „To je jedno, už se to vzalo, nechci se k tomu vracet,“ odmítl další debatu.
Na konci domácí ještě trefili odkrytou klec při hře Sparty bez brankáře a slavili velký triumf. Triumf vůle, neutuchajícího nasazení, ale i potřebné herní kvality. „Dostat tři góly v oslabení by se dobrému mančaftu nemělo stát,“ mrzelo trenéra poražených. „Olomouc vyhrála zaslouženě,“ doplnil.
Článek pokračuje pod infografikou.
Proti Spartě šel už i dřívější verdikt z 24. minuty za stavu 1:0 pro Hanáky. Po střele Romana Horáka do tyčky se puk odrazil k Adamu Raškovi, od nějž putoval za brankovou čáru. Situace byla nepřehledná, nešlo přesně posoudit, zda rukou či hokejkou. Tady bude zajímavý dodatečný verdikt nadřízených dvojice hlavních arbitrů, pokud tedy přijde. Každopádně, sudí velmi přísně gól Sparty neuznali. Pro Rašku by šlo o premiérovou trefu sezony. „To je strašně těžké, nevím, kolik kamer je možné při přenosech použít. Říkal nám, že to štýlkem trefil. Ale nevím, my jsme jednou taky měli blbou kameru,“ pověděl k tomu Pavel Gross.
Srovnání a otočka Pražanů na 2:1 přišla až po 11 minutách, po brankách exolomouckého Jakuba Siroty a Romana Horáka během pouhých 29 sekund odskočili hosté do brejku 2:1.
Jenže pak přišla třetí třetina a olomoucký zvrat, na který Sparta nedokázala odpovědět. „Ve Vítkovicích jsme to ještě nějak ukopali, ale tady jsme bohužel prohráli,“ posteskl si útočník Roman Horák.
Nemuseli jste mu dvakrát připomínat, že s třemi góly v oslabení nelze vyhrát. „Na tom budeme muset zapracovat, kvůli tomu odsud jedeme domů s nulou. Potřebujeme se zlepšit i v blokování střel a v pozicích,“ hodnotil.
Horáka logicky mrzelo, že srovnávací gól Adama Rašky na 1:1 sudí neuznali, byť autor trefy si byl jistý, že měl platit. „Říkal nám, že to trefil hokejkou, ale rozhodčí rozhodli jinak. Mohlo to ovlivnit zápas, ale to už se teď nedozvíme,“ řekl k tomu ještě.
Sám vyzdvihl výkon Hanáků, kteří tvrdě pracovali po celých šedesát minut a ještě vykouzlili tři přesilovkové trefy. „Hráli dobře, mají šikovné hráče, kteří i nakoukli do nároďáku. Kvalitu mají, k tomu ještě makají. My jsme měli pasáž, kdy jsme měli víc ze hry, ale pak zase přišlo bohužel vyloučení, po něm další a to už nás trochu zlomilo. Jezdili jsme do plných a moc šancí si už nevytvořili, přišel čtvrtý gól do prázdné branky hned po buly. Škoda. V tomhle zápase jsme měli být trošku lepší my…“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž