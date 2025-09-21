Kápo Sparty Chlapík se musel hodit do klidu. Němečkovi hrozí trest, trenéři mají starosti
Vzali těžký batoh a v zápase, kdy dvakrát ztráceli a čelili pětiminutovému oslabení, dovedli Spartu k výhře nad Vítkovicemi 3:2 v nájezdech. Trojice Martinš Dzierkals – Michael Špaček – Filip Chlapík v neděli zazářila dvěma góly, měla šance na další. Posledně jmenovaný kapitán se naplno rozjíždí, v šestém kole sebral premiérovou trefu a je na šesti bodech. „Frustrace nebyla, možnosti jsem si vytvářel. Jde o to dostat se do klidu. Začal jsem se cítit, jak bych měl,“ uznal Chlapík.
Před startem sezony mu na dres přišili písmeno „C“ a nadělili bonusové úkoly. Po vypjaté přetahované s Vítkovicemi Filip Chlapík prozradil, že do extraligy letos právě kvůli svěřenému poslání vstupoval s lehkou nervozitou. Jenže jak zápasový koloběh uhání zběsilým tempem, body novopečeného kapitána přibývají a pocity nejistoty mizí.
V neděli se někdejší hráč Ottawy vyšplhal na osm střel na branku, měl jich nejvíc z obou táborů. Hýřil aktivitou, a kdyby mu to pravidla dovolovala, možná v dlouhé sérii nájezdů zkusí vypálit z trestné lavice, na níž pobýval. Takovou slinu měl.
Dramatickému rozuzlení ovšem předcházely četné trable hostů. Pražané brzy ztráceli po nešťastném odrazu od brankáře Josefa Kořenáře, které trestal pozorný Jan Hladonik. Za stavu 1:1 si zase Patrika Brůnu našel David Němeček a zásahem do oblasti hlavy a krku oslabil tým na dlouhých pět minut. Jeho spoluhráči peripetie zvládli, lídr Chlapík jim v dalším průběhu pomohl trefou, pak asistencí.
„Kdybychom se sesypali z prvního gólu, nedělalo by to dobrotu. Nic se nestalo, nikomu se nic nevyčítalo. Prostě blbej odraz,“ hodnotil bez sebemenší naštvanosti osmadvacetiletý střelec, jehož nerozohnil ani Němečkův ostrý faul. „Chtěli jsme Němu povzbudit tím, že oslabení ubráníme a zápas vyhrajeme. Od toho jsme tým, abychom se zastoupili, když to jeden v uvozovkách pokazí.“

Zato sparťanský asistent trenéra Antonín Stavjaňa měl ohledně stejného zákroku jiné starosti. „Disciplinární komise to bude muset nějakým způsobem kvalifikovat, je tu nebezpečí dodatečného potrestání. Případně bychom sáhli po hráči z našeho z B-týmu,“ směřoval myšlenky k dalšímu vývoji.
Pro Spartu by takový scénář nebyl pozitivní, zvlášť když v Ostravě vinou menšího zranění scházel mistr světa a defenzivní rafan Mikael Seppälä. Jenže nad Němečkovým osudem visí Damoklův meč. Řízný obránce se snažil srovnat s agresivním přístupem modrobílých, nevybral si však ideální způsob řešení.
Kouče Václava Varaďu těšilo, jak jeho Vítkovice duel pojaly. „Odehráli jsme dobrý zápas, kluci se vydali, udělali jsme maximum. Za to jsme rádi. Samozřejmě nás mrzí přesilové hry, kterými jsme si nepomohli ani tlakem nebo náběhem do dalšího procesu utkání. Věřím, že mohl vyhrát kdokoliv,“ pronesl trenér nakonec poraženého tábora.
„Domácí hráli agresivně, nám trvalo se s tím srovnat. Byly to přesýpací hodiny, oba týmy blízko k vítězství,“ shodl se s ním sparťanský Stavjaňa.
Jeho tým vybojovaná výhra po předchozí střelnici v Litvínově (5:1) jistě nabudila. Sparťané navíc mohou dojmy vstřebat společně, na Moravě zůstali, jelikož je v úterý čeká měření v nedaleké Olomouci. Prostor pro kapitána Chlapíka, aby partu z Prahy ještě propojil.
„Bude den volna, je fajn s kluky někam zajít, dát si jedno dvě pivka, pokecat. Nerozjíždíme se domů. A takové výlety jsou vždycky v něčem pozitivní,“ popsal nejbližší plány tahoun holešovického klubu, pro nějž jsou nad individuálními zásahy vždy výsledky. I když… „Pokud se vyhraje, jsem v pohodě, ale pokud ne, dávám si to trochu za vinu. Od gólů v týmu jsem.“
