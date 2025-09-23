Kladno - Pardubice 4:5. Sparta padla v Olomouci, Kometa porazila Plzeň
Sedmé kolo hokejové extraligy nabídlo šest zápasů. Překvapením se stalo utkání v Olomouci, kde Sparta prohrála 2:4. Pardubice v atraktivním duelu porazily Kladno 5:4, zvítězila také Kometa nad Plzní. Výhru slaví i Litvínov, Vítkovice a Karlovy Vary.
Litvínov - Mladá Boleslav 4:2
Litvínov porazil Mladou Boleslav 4:2. Severočeši, v jejichž dresu se dvakrát prosadil útočník Theodor Pištěk, inkasovali jako první, v závěru druhé třetiny ale vývoj otočili dvěma zásahy v rozmezí 38 sekund. Litvínov dosáhl na první body na domácím ledě v sezoně, dosud si před svými diváky připsal tři prohry s celkovým skóre 1:12.
Vítkovice - Liberec 4:2
Vítkovice po sérii tří nezdarů zabraly a doma zdolaly Liberec 4:2. Dvakrát se trefil polský útočník Krzysztof Macias, vítězný gól si připsal deset minut před koncem Martin Hanzl. Ostravané ve vzájemných zápasech s Libercem triumfovali posedmé za sebou, doma s Bílými Tygry neprohráli tři a půl roku.
Kometa - Plzeň 4:2
Kometa zvítězila nad Plzní 4:2. Obhájce titulu vyhrál pošesté v sezoně a upevnil si vedení v tabulce. Dva góly Brna vsítil Lukáš Cingel. Plzeň naopak v pátém duelu venku poprvé nezískala ani bod.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž