Kladno - Pardubice 4:5. Sparta padla v Olomouci, Kometa porazila Plzeň

Hokejisté Pardubic se radují z branky proti Kladnu
Hokejisté Pardubic se radují z branky proti KladnuZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Filip Pešán na střídačce Pardubic
Filip Pešán na střídačce Pardubic
Vladimír Sobotka z Pardubic v utkání proti Kladnu
Hráči Kladna se radují z branky proti Pardubicím
Hráči Kladna se radují z branky proti Pardubicím
Hokejisté Karlových Varů se radují z branky proti Českým Budějovicím
Hokejisté Karlových Varů se radují z branky proti Českým Budějovicím
Sedmé kolo hokejové extraligy nabídlo šest zápasů. Překvapením se stalo utkání v Olomouci, kde Sparta prohrála 2:4. Pardubice v atraktivním duelu porazily Kladno 5:4, zvítězila také Kometa nad Plzní. Výhru slaví i Litvínov, Vítkovice a Karlovy Vary.

Litvínov - Mladá Boleslav 4:2

Litvínov porazil Mladou Boleslav 4:2. Severočeši, v jejichž dresu se dvakrát prosadil útočník Theodor Pištěk, inkasovali jako první, v závěru druhé třetiny ale vývoj otočili dvěma zásahy v rozmezí 38 sekund. Litvínov dosáhl na první body na domácím ledě v sezoně, dosud si před svými diváky připsal tři prohry s celkovým skóre 1:12.

Vítkovice - Liberec 4:2

Vítkovice po sérii tří nezdarů zabraly a doma zdolaly Liberec 4:2. Dvakrát se trefil polský útočník Krzysztof Macias, vítězný gól si připsal deset minut před koncem Martin Hanzl. Ostravané ve vzájemných zápasech s Libercem triumfovali posedmé za sebou, doma s Bílými Tygry neprohráli tři a půl roku.

Kometa - Plzeň 4:2

Kometa zvítězila nad Plzní 4:2. Obhájce titulu vyhrál pošesté v sezoně a upevnil si vedení v tabulce. Dva góly Brna vsítil Lukáš Cingel. Plzeň naopak v pátém duelu venku poprvé nezískala ani bod.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
odloženo
--
odloženo
Detail
LIVE
42Detail
LIVE
42Detail
LIVE
42Detail
LIVE
31Detail
LIVE
45Detail
LIVE
42Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Pardubice7400323:1712
4Č. Budějovice7400321:1512
5Vítkovice7311221:1812
6Třinec6310220:1411
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

