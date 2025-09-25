Nový o Kladnu: Máme dobrá jména, chyba je u nás. Ze Sýkory bych udělal hlavního trenéra
Po příchodu nového většinového majitele do kladenského klubu měli velká očekávání fanoušci i Milan Nový. „Říkal jsem, že udělají za první čtvrtinu 18 bodů, protože jména jsou dobrá,“ přiznává legendární kanonýr. Rytíři se ale po sedmi kolech zastavili na bodech čtyřech a v tabulce jsou předposlední. Vázne produktivita a výrazné zahraniční posily jsou zatím v bodování za očekáváním. Podle klubové ikony by mohl cestu za zlepšením ukázat Václav Sýkora v roli hlavního kouče. U týmu zatím působí jako konzultant.
Za kladenský klub nasázel 437 branek, ve sbírce má šest ligových titulů i přehlídku medailí s reprezentací. Vyhlášený stroj na góly Milan Nový oslavil v úterý 74. narozeniny a se znepokojením sleduje trápení proměněného Kladna v úvodu ročníku. „Na to, že jsme Kladno a patříme v historii k nejlepším týmům, se nám už dlouhou dobu nedaří. Věřím, že na to přijdou a budou mi dělat větší radost než teď. Ale čas běží,“ upozorňuje po úvodních sedmi kolech.
Sedm zápasů a jediná výhra. Co jste říkal na vstup Rytířů do sezony?
„Abych řekl pravdu, myslel jsem si, že budeme lepší. Majitelé investovali dost peněz do hráčů, hráči mají jméno, ale zatím to na Kladně nepředvádějí. Vynaložené úsilí managementu a všech okolo se na ledě vytrácí.“
Čím to je, že produktivní borci jako Niko Ojamäki nebo Daniel Audette zatím tolik nebodují?
„Máme dobrá jména, proč jinde hráli líp? Chyba bude asi u nás. Nevím, jak s nimi trenéři pracují. Hráči to jsou, jinde, kde hráli, předváděli lepší výkony. Kdybychom takhle hráli dál, pomalu se strachujeme, abychom nehráli baráž. Litvínov už se zlepšil, Hradec se zlepší, až se vrátí hráči z marodky.“
Co se musí změnit, aby Kladno šlo výsledkově nahoru? Mezi fanoušky se hodně mluví o pozici trenérů.
„Myslím, že trenéry máme, Vašek Sýkora patřil k nejlepším, co jsme kdy na Kladně měli. Hlavní je David Čermák, doufám, že se mezi sebou o hokeji baví. Špatně se mi to říká, nikdy jsem nebyl velký trenér, ale viděl bych to jedině v práci s nimi. Majitelé seženou hráče, hráči mají dobrá jména, tak kdo to z nich má dostat jiný než trenérský tým?“
Co s tím?
„Z mého pohledu by měl být hlavní trenér Vašek Sýkora.