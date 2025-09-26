Sparta vytasila gólmany z Maxa ligy a v Boleslavi válela. Gross: Vypadá to jednoduše...
Když přijdete o jednoho z gólmanů, může jít o nepříjemnou komplikaci, pokud ztratíte oba, často je to neřešitelný problém. Sparta na něj ovšem našla řešení. Do Mladé Boleslavi přijela bez nemocného Jakuba Kováře i Josefa Kořenáře a vytasila se s gólmanským duem z Litoměřic. Martin Michajlov nucený záskok zvládl, Pražané drtivou ofenzivou srazili v 8. kole extraligy Bruslaře 7:2. „Výsledek vypadá hodně jednoduše, ale tak to vůbec nebylo. Prvních čtyřicet minut to bylo nahoru dolů,“ hodnotil sparťanský kouč Pavel Gross.
Před necelými šesti lety zažíval právě na boleslavském stadionu velký debut. Martin Michajlov tehdy naskočil v závěru do klece Bruslařů a po pouhých třech střelách, jimž čelil, odcházel s porážkou a nelichotivými statistikami. „Samozřejmě jsem si vzpomněl, tady byla moje slavná premiéra. Skočil jsem tam na posledních pět minut za stavu 4:4 a dostal jsem ze tří střel dva góly,“ vzpomínal po pátečním návratu na místo činu.
Tentokrát zamířil do kabiny hostů, stejně jako v loňském roce jeho služeb využila Sparta. Jakub Kovář i Josef Kořenář nemohli nastoupit kvůli nemoci, pražský klub povolal ze spřáteleného prvoligového klubu jak Michajlova, tak Tomáše Voleveckého. „Věděl jsem od středy, že mám dělat dvojku. Ale včera, když jsem si volal s panem trenérem brankářů, už mě připravoval na to, že budu chytat, protože se Kovy necítil moc dobře. Ráno mi oznámil, že to není dobré, takže půjdu do brány,“ popisoval jednatřicetiletý gólman.
V zápase čelil dvaceti střelám, dvakrát lovil puk ze sítě. Práci mu ale hodně ulehčili spoluhráči. Po porážce v Olomouci předvedli hodně sebejistý výkon a nad Boleslaví vedli od 80. sekundy. Drtivou produktivitou znechutili utkání oběma domácím brankářům. Dominik Furch střídal po čtvrté brance, Niclas Westerholm inkasoval ještě třikrát.
„Některé věci klukům můžeme odpustit, ale dneska hra dozadu v některých fázích zápasu byla špatná. Když ze tří nebo čtyř střel dostanete dva góly, sebevědomí je nahlodané a je to těžké. Pak máte šanci na 2:2, nedáte a dostanete. Sebevědomí je zase dole,“ litoval asistent domácího trenéra David Havíř po třetí porážce v řadě.
Bruslaři se mohli vrátit do zápasu za stavu 0:2, kdy snížil šikovnou tečí Vojtěch Hradec. Tomáš Fořt pak jen mírnil rozdíl na 2:4, ve zbytku duelu se radovali už jen sparťané a jejich dobře naladění fanoušci se dožadovali desítky.
Článek pokračuje pod infografikou.
„Furt se potýkáme s koncovkou, nepomůžeme si, když se můžeme posunout do stavu 2:2 nebo 3:2. Bohužel nedáme. Musíme to hodit za hlavu, podívat se na chyby a jít do dalšího zápasu s čistou hlavou a chtít bodovat,“ hlásil domácí trenér.
Sparta naopak drtivým ofenzivním náporem získala sebedůvěru. Hned čtveřice hráčů bodovala třikrát, další dva přidali po dvou asistencích. Celkově se do statistik zapsalo deset hostů včetně tří beků, kteří výborně doplňovali útočné výpady.
„Jsem strašně rád, že jsme dali góly, někdy se na ně nadřeme. Dneska byly situace trošku jednoduše sehrané,“ liboval si Gross a neopomněl pochválit záskok v bráně. „Jsem rád, že to Majkl zavřel, dostal jen dva góly. Byl to jeho výborný výkon.“
Michajlov podržel Spartu zejména v situacích, kdy zblízka čelil zakončení Pavola Skalického a Tomáše Fořta. Už za rozhodnutého stavu musel v závěru zlikvidovat i trestné střílení Jana Buchteleho. „Říkal jsem si, že budu trpělivý a počkám si. Dobře naznačil, já už padal, ale naštěstí jsem dokázal ještě natáhnout beton. On už to měl těžké, byl blízko a nemohl to zvednout,“ popisoval litoměřický brankář výrazný moment.
O tom, jestli za Spartu ještě naskočí, jasno neměl. „Budu rád za každou šanci, budu trpělivý a respektovat rozhodnutí trenérů. Jsou tu zkušenější brankáři, kteří se brzy vrátí,“ uvědomoval si.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|22:18
|15
|4
Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6
Vítkovice
|8
|3
|2
|1
|2
|24:20
|14
|7
Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|8
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|9
Liberec
|8
|4
|0
|0
|4
|22:23
|12
|10
Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|13
Mountfield
|7
|1
|1
|0
|5
|16:26
|5
|14
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž