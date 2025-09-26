0:8! Kometa sehrála horor. Byli jsme jako banda profesorů, nechápal Stránský
Kapitán Komety Jakub Flek u kabiny práskl holí do zdi, tak byl frustrovaný. A po bitvě v Českých Budějovicích se omluvil, odmítl vypovídat. Výlet na jih Čech se v podání brněnských hráčů proměnil v horor. Prohrát se může, prohrávat se bude. Jen jde o to, v jakém stylu a přístupu. Obhájci titulu se proměnili v diváky pětihvězdičkového představení domácích herců budějovického divadla. Porážka mistrů 0:8 je šok, na druhou stranu zkušení vědí, že výprask výše XXL může ponížený soubor vrátit zpátky na zem a svým způsobem pomoci v dalších bitvách. Když si z toho hráči vezmou to, co mají. „Všechno špatně,“ shrnul útočník Šimon Stránský.
Jak zní vaše hodnocení?
„Tragédie, byli jsme horší tým. Byli jsme všude později, prohrávali všechny souboje, jako kdybychom tam vůbec nebyli. Bylo to od nás hodně špatné. Takhle to prostě nejde, musíme se dát dohromady a v neděli musí přijít úplně jiné mužstvo.“
Nicméně kdybyste v první třetině proměnili šance…
„Jo, sám jsem tam jednu měl. Kdybych ji proměnil, možná by to dopadlo jinak. Ale to jsou jen kdyby. My zkrátka nesmíme hrát, jak jsme dnes hráli. Budějovice zaslouženě vyhrály. Naše gólmany jsme v tom úplně nechali, oni za to nemůžou. Jejich brankář samozřejmě chytal výborně, ale ti naši nás drží ve většině zápasů, dneska jsme je nepodrželi my. Musíme hrát líp, blokovat víc střel, od toho se odpíchnout.“
Reálně vám hrozila desítka, jste rádi aspoň za to, že nepřišla?
„Určitě. Kdyby to bylo deset, je to ještě větší ostuda než takhle. To by bylo hodně špatné. Ale i těch osm je katastrofa.“
Zároveň vás může tahle facka probudit, ne? Možná dobrá výstraha před nedělní bitvou s Pardubicemi.
„Jo, musíme si sednout na zadek, spadnout z hrušky. Začít zase makat, nasadit montérky a proti Pardubicím hrát tak, jak to umíme.“
Trenér Pokorný cítil, že jste hlavami nebyli v zápase. S tím se dá souhlasit?
„Nemůžu mluvit asi za každého, ale bylo to takové, že jsme tam asi nebyli, no. Bylo to takové bohorovné, jako banda profesorů, přišlo mi někdy. Zkrátka špatné.“
Jak osobně v sobě dohráváte nepovedené duely, jako byl s Motorem? Co nejdříve zapomenout?
„Jednoznačně. Určitě se v sobotu na videu podíváme, co bylo z naší strany nejvíc špatně. Ale taky bude dobré zapomenout. Poučit se a nastartovat se.“
Ono nemá moc smysl dělat z toho větší vědu, než je, ne? O to víc, že extraliga běží ve zběsilém tempu.
„Určitě. Pro naši psychiku by možná bylo mnohem horší, kdybychom dostali rozhodující gól pět vteřin před koncem. Výsledek 8:0 vypadá škaredě, samozřejmě že se omlouváme fanouškům, kteří sem přijeli v hojném počtu. Na druhou stranu z toho nebudeme dělat velkou vědu. Začátek sezony máme dobrý, prostě se z toho nesmíme s prominutím posrat.“
Kapitán vašeho týmu Jakub Flek byl hodně frustrovaný, chápete jeho zlobu?
„Samozřejmě. Má za to největší odpovědnost, ale tu máme všichni. Hrajeme za Kometu, za velkoklub a tohle se nám nesmí stávat. Vstupy do zápasů nám poslední dobou nevychází, musíme se zlepšit. Jo, Flíčka chápu. Věřím, že se z toho vyspíme.“
Pokaždé jako minule v Hradci to zkrátka otočit nepůjde.
„Přesně tak. Právě po Hradci jsme se bavili o tom, že pokaždé se nám to nepovede otočit. Tady nám to na začátku znovu uteklo a doplatili jsme na to.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|22:18
|15
|4
Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6
Vítkovice
|8
|3
|2
|1
|2
|24:20
|14
|7
Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|8
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|9
Liberec
|8
|4
|0
|0
|4
|22:23
|12
|10
Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|13
Mountfield
|7
|1
|1
|0
|5
|16:26
|5
|14
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž