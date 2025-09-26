Předplatné

Motor zostudil Kometu 8:0! Sparta vyhrála 7:2 a Hradec po výhře už není poslední

Trenér Komety Kamil Pokorný
Trenér Komety Kamil PokornýZdroj: ČTK / Václav Pancer
Roman Horák se raduje ze své trefy
Aleš Stezka v bráně Komety
Roman Horák dává gól
Plzeň střílí gól proti Kladnu
Roman Horák se raduje z gólu
Hráči Plzně se radují z gólu
Souboj Mladé Boleslavi proti Spartě
57
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Ohromná ostuda Komety! Brněnští hokejisté padli na ledě Českých Budějovic vysoko 0:8. V dalších duelech 8. kola extraligy Kladno podlehlo Plzni 1:3, Sparta vyhrála v Mladé Boleslavi 7:2, Liberec přetlačil Karlovy Vary 2:1 a Hradec Králové zdolal Litvínov 2:0. Vítkovice uspěly v nájezdech a z Olomouce si vezou vítězství 3:2.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
27Detail
LIVE
31Detail
LIVE
80Detail
LIVE
20Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE
21Detail

Kometa dostala příděl od Motoru

Podrobnosti připravujeme.

Sparta rozstřílela Mladou Boleslav

Sparta zakončila sérii čtyř utkání na kluzištích soupeřů výhrou 7:2 v Mladé Boleslavi. Třemi body se pod ní podepsala hned čtveřice hráčů Roman Horák, Pavel Kousal, David Němeček a Tomáš Hyka. Bruslaři prohráli potřetí za sebou, doma v aktuální sezoně vyhráli jen jeden ze čtyř zápasů.

Kladno venku stále bez výhry

Plzeň porazila Kladno 3:1 a svého soupeře zdolala posedmé z posledních osmi vzájemných zápasů. Domácí si díky dvěma využitým přesilovkám během první třetiny vypracovali nadějný náskok, ale hosté se postupně zlepšovali a kontaktním gólem v prostřední části se dostali do hry. Západočechy uklidnila až trefa Adriana Holešinského na 3:1 při kladenské hře bez brankáře. Rytíři si připsali pátou porážku v řadě.

Liberec těsně vyzrál na Vary

Podrobnosti připravujeme.

Hradec už není poslední

Podrobnosti připravujeme.

Vítkovice uspěly v nájezdech

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno8600227:2318
2Č. Budějovice8500329:1515
3K. Vary8500322:1815
4Sparta8410326:1714
5Třinec7410225:1814
6Vítkovice8321224:2014
7Plzeň8402219:1814
8Pardubice8400427:2212
9Liberec8400422:2312
10Olomouc7301318:2310
11M. Boleslav8300516:259
12Litvínov7200511:226
13Mountfield7110516:265
14Kladno8101613:254
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

