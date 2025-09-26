Znovu pomohla výzva. Krátoška: Venca to vzal na sebe. Proč chyběl Hanákům kouč?
Zvládli i druhé utkání v řadě, byť to znovu neměli jednoduché. Vítkovičtí hokejisté tentokrát loupili v Olomouci, jež v úterý sekla Spartu a z předchozích čtyř partií hned třikrát vyhrála. Podceňovaní, ale o to víc bojovní Hanáci to soupeřům nedělají snadné. Nyní brali bod, možná by si však zasloužili víc. „Olomouc je urputný tým, který nedá nic zadarmo,“ věděl po výhře 3:2 vítkovický Jindřich Abdul.
Při letmém pohledu do zápisu o utkání zarazil sloupec s domácím realizačním týmem. Hlavní trenér Róbert Petrovický tentokrát chyběl, jeho plné kompetence proto přebral obvyklý asistent Petr Svoboda. Zaskakujícím pomocníkem se stal Jan Křivohlávek, hlavní kouč olomouckého dorostu.
„Myslím si, že kluci hráli, co jsme si řekli a na co jsou zvyklí. Samozřejmě to pro ně trošku změna je, že za nimi nestál Róbert, ale já si myslím, že se s tím poprali statečně a předvedli výborný výkon,“ líčil Svoboda. „Uvidíme, kdy se vrátí zpátky, skolila ho nemoc. Víte, jak to bývá. Někdo se z toho oklepe za dva dny, někomu to trvá déle.“
I přes Petrovického absenci se Hanáci rychle dostali do náskoku. Zajistil jim jej sváteční střelec Tomáš Černý. Osmadvacetiletý bek měl prsty také na další olomoucké brance, která ale nakonec neplatila. Najmanova fotbalová „placírka“ byla v souladu s pravidly, o zjevné kopnutí se nejednalo. Nicméně hosté přispěchali s trenérskou výzvou kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři. Stejně jako v úterý proti Liberci protest Varaďova štábu vyšel, sudí Hribik s Úlehlou rozpažili.
„Využili jsme toho, že Venca v čase, kdy byl zkoumaný první moment, rozpoznal, že by gól nemusel být uznaný. Bylo to jeho rozhodnutí, vzal to zase na sebe. Myslím si, že situace to byla hodně hraniční, ale vyšla nám. Nebyl z ní gól ani dvě minuty v oslabení,“ oddechl si vítkovický asistent Aleš Krátoška.
Neuznaný gól Ostravany nakopl. Ve 35. minutě nejprve srovnali díky přesné teči Anthonyho Nellise a o dvě minuty později křepčili znovu. Konečně si pomohli i přesilovkou, které zatím měly k ideálu daleko. „Je pravda, že nám zatím trošku váznou. Statisticky to sice není až taková katastrofa, ale herně ideální nebyly,“ přikývl Jindřich Abdul.
Mora nic nevzdala. Jak to velí její DNA, zabojovala a zatlačila. Krastenbergsovu přesilovkovou nabídku zatloukl do brány Petr Fridrich, pro Vítkovice starý známý. Zápas v „Plecharéně“ gradoval. Vrcholil v prodloužení, v němž se to na obou stranách hemžilo šancemi a nedotaženými finálkami. Nájezdy pak stejně jako ve druhém kole proti Kladnu rozsekli Martin Hanzl s Markem Hrivíkem.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|22:18
|15
|4
Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6
Vítkovice
|8
|3
|2
|1
|2
|24:20
|14
|7
Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|8
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|9
Liberec
|8
|4
|0
|0
|4
|22:23
|12
|10
Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|13
Mountfield
|7
|1
|1
|0
|5
|16:26
|5
|14
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž