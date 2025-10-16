Předplatné

ONLINE: Plzeň - Olomouc. Západočeši mohou po předehrávce poskočit na třetí místo

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Nedvěd u Sparty nebude čekat, než hráče posadí. Totální krize Litvínova • Zdroj: isportTV
Plzeňská střídačka
Róbert Petrovický z Olomouce
Gólová radost hokejistů Olomouce
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejisté Plzně se mohou po předehrávaném utkání 15. kola Tipsport extraligy proti Olomouci posunout na třetí místo tabulky. Západočeši ztrácejí na České Budějovice dva body, mají ale výrazně horší skóre. K posunu tak musí Plzeň porazit Hanáky v základní hrací době. Zápas od 17.30 sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň13712328:2225
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
8Olomouc13601629:3319
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

