ONLINE: Plzeň - Olomouc. Západočeši mohou po předehrávce poskočit na třetí místo
Hokejisté Plzně se mohou po předehrávaném utkání 15. kola Tipsport extraligy proti Olomouci posunout na třetí místo tabulky. Západočeši ztrácejí na České Budějovice dva body, mají ale výrazně horší skóre. K posunu tak musí Plzeň porazit Hanáky v základní hrací době. Zápas od 17.30 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|14
|6
|3
|1
|4
|45:35
|25
|5
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|6
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|14
|2
|0
|1
|11
|22:51
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž