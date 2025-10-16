Při gólové smršti dosáhly Vítkovice na rekord. Série výher? Nepřeceňovat, velí Krátoška
Stali se vůbec prvním extraligovým týmem, kterému se v rozmezí jednadvaceti minut povedlo nasázet osm gólů. Vítkovičtí hokejisté se v předehrávce 16. kola skutečně rozparádili, jejich galapředstavení odnesl ztrápený Litvínov. Ostravané zvítězili už počtvrté za sebou, což se jim pod vedením Václava Varadi dosud povedlo jednou. A k tomu navíc poskočili do elitní čtyřky. „Nepřeceňoval bych to, pracujeme zápas od zápasu,“ zdůraznil vítkovický asistent Aleš Krátoška.
V úvodním extraligovém týdnu modrobílí porazili Karlovy Vary, Kladno i Litvínov, jenže z následných sedmi utkání ukořistili pouhých šest bodů. Drhlo to hlavně doma, kde padli 2:4 s Mladou Boleslaví a 0:4 s Hradcem Králové.
Poté ale kormidlem otočili. Varaďovi svěřenci se herně nakopli už v Českých Budějovicích, odkud sice odjeli s porážkou 1:2, výkonem však nezklamali. Dalším zlomem bylo utkání v Třinci, kde Vítkovičtí dvakrát dotáhli dvoubrankové manko a v nájezdové loterii pak Oceláře zlomili. V následném duelu v Pardubicích, i v těch domácích s Karlovými Vary a Litvínovem, předvedli pravděpodobně nejlepší výkony v sezoně.
Chemiky totálně rozprášili, rozcupovali, zdecimovali. V rozmezí 5. až 26. minuty skórovali osmkrát, čímž vylepšili extraligové rekordy. Druhou polovinu zápasu sice hosté přečkali se ctí, rozjetému soupeři ale nestačili v ničem.
„Rozhodla to první třetina, kdy jsme si hodně pomohli i díky dvěma přesilovkám, které jsme proměnili. Právě úvodní třetina udála tón zápasu. Neřeším, že to skončilo 8:2, ale samozřejmě jsme za to hodně rádi,“ pokývl Aleš Krátoška.
„Trošku chápu Litvínov, který je teď v situaci, ve které trenéři být nechtějí. Ale hokej to tak prostě někdy přináší,“ vžil se do situace trenérského trojlístku Michal Broš - Jakub Petr - František Ptáček. „Naše výkony určitě nechceme přeceňovat ani podceňovat, pomalinkou prací jdeme zápas od zápasu.“
Osm různých střelců
Nicméně přesně takové utkání přišlo Vítkovicím vhod. Trefili se v něm i hráči, kteří góly potřebují. Platí to o Marku Hrivíkovi, Jindřichu Abdulovi nebo Martinu Hanzlovi. Dařilo se však i pracantům ze čtvrté brázdy. Petr Hauser zapsal gól a asistenci, Vojtěch Lednický ještě dokonce o nahrávku víc.
„Je vždycky příjemné, když dáte osm gólů, protože na ně by se určitě mělo vyhrát, což se potvrdilo. A že to dalo osm různých střelců? Pro kluky je to dobré do dalších zápasů a také pro zvýšení jejich sebevědomí,“ měl jasno Krátoška. „Každý individuální bod je super, ale důležité jsou týmové tři body. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přál si nečekaný hrdina Lednický.
Ačkoliv střílení branek v primárním popisu práce nemá, po ukončení dlouhého gólového půstu si pořádně oddechl. Dočkal se po 41 zápasech, naposledy se totiž trefil téměř přesně před rokem při vítkovické porážce na Spartě. „Důležité jsou tři body. Já se snažím, abych na ledě udělal všechno správně a tím bych pomohl týmu,“ pokývl čtyřiadvacetiletý útočník.
Čtyřzápasovou vítěznou sérii, která vyšvihla Vítkovice do elitní čtyřky, se Ridera pokusí natáhnout už v pátek. „Teď jedeme na Kladno a potom nás čekají další tři venkovní zápasy, takže rovnou čtyři za sebou,“ připomněl Krátoška před souboji s Rytíři, Spartou, Kometou a Mladou Boleslaví.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|14
|6
|3
|1
|4
|45:35
|25
|5
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|6
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|14
|2
|0
|1
|11
|22:51
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž