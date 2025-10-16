Po debaklu přišel třesk. Kouč Broš končí v Litvínově, další zápas povedou asistenti
U hokejistů Litvínova skončil trenér Michal Broš, pod jeho vedením prohrál tým v extralize osmkrát za sebou a je poslední v tabulce. Ve středu utrpěl debakl 2:8 na ledě Vítkovic. V pátečním utkání v Karlových Varech mužstvo povedou dosavadní asistenti Jakub Petr a František Ptáček. Severočeský klub to uvedl na svém webu.
„K ukončení spolupráce došlo po vzájemné dohodě a pochopitelně také v reakci na dosavadní výsledky A-týmu. Michalovi děkujeme za jeho práci, nasazení i energii, kterou mužstvu věnoval, a přejeme mu hodně úspěchů do další trenérské kariéry,“ řekl generální ředitel Pavel Hynek.
Devětačtyřicetiletý Broš, mistr světa z roku 2000, se stal litvínovským koučem letos v dubnu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|14
|6
|3
|1
|4
|45:35
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|7
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|14
|2
|0
|1
|11
|22:51
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž