Po debaklu přišel třesk. Kouč Broš končí v Litvínově, další zápas povedou asistenti

U hokejistů Litvínova skončil trenér Michal Broš, pod jeho vedením prohrál tým v extralize osmkrát za sebou a je poslední v tabulce. Ve středu utrpěl debakl 2:8 na ledě Vítkovic. V pátečním utkání v Karlových Varech mužstvo povedou dosavadní asistenti Jakub Petr a František Ptáček. Severočeský klub to uvedl na svém webu.

„K ukončení spolupráce došlo po vzájemné dohodě a pochopitelně také v reakci na dosavadní výsledky A-týmu. Michalovi děkujeme za jeho práci, nasazení i energii, kterou mužstvu věnoval, a přejeme mu hodně úspěchů do další trenérské kariéry,“ řekl generální ředitel Pavel Hynek.

Devětačtyřicetiletý Broš, mistr světa z roku 2000, se stal litvínovským koučem letos v dubnu.

