ONLINE: Kladno - Vítkovice 1:0. Jágr v akci. Kometa hraje o čelo, Litvínov bez Broše

Poprvé v sezoně hraje Jaromír JágrZdroj: ČTK
Jaromír Jágr (vpravo) nastoupil do prvního zápasu sezony
Kometa hraje proti Mladé Boleslavi o první místo
Karlovy Vary slaví gól Nicholase Jonese
16
Tipsport extraliga
Páteční hokejový program tentokrát nabízí pouze čtyři zápasy, ale s jedním velkým návratem. Poprvé v sezoně totiž hraje Jaromír Jágr. Třiapadesátiletý matador figuruje v sestavě Kladna proti Vítkovicím. Mistrovská Kometa se může vrátit na první místo, stačí ji získat bod v duelu s Mladou Boleslaví. Poslední Litvínov po konci kouče Michala Broše startuje v Karlových Varech. Pardubice sužované rozsáhlou marodkou bojují s Libercem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 1. třetina
10Tipsport1,64,45Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,35,88,5Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport2,93,62,35Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport33,62,25Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň14712430:2525
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
7Olomouc14701632:3522
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
