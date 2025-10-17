Předplatné

Dynamo: 10 padlých a 29 různých verzí útoků. Co posily? Musí to dávat smysl, říká Sýkora

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Nedvěd u Sparty nebude čekat, než hráče posadí. Totální krize Litvínova • Zdroj: isportTV
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák v šanci proti sparťanskému gólmanovi Josefu Kořenářovi
Jakub Pour (Hrade cKrálové) rozhodl derby proti Pardubicím
Strkanice před brankou Pardubic
Kevin Klíma z Hradce Králové zdraví fanoušky po pěstním souboji
Tomáš Dvořák z Pardubic a Kevin Klíma z Hradce Králové v pěstním souboji
Tomáš Dvořák z Pardubic a Kevin Klíma z Hradce Králové v pěstním souboji
Tomáš Dvořák z Pardubic a Kevin Klíma z Hradce Králové v pěstním souboji
29
Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Pokud byste se v těchto dnech vydali k pardubické hokejové aréně a náhodou se dostali dovnitř, bude vám divné, proč potkáváte tak málo hráčů v plné výbavě. Důvod je zřejmý: téměř polovina hráčů A týmu je zraněná či jinak zdravotně zfackována. Na Dynamo padla význačná personální krize, v kancelářích usilovně pracují na zalepení děr. No, spíš kráterů… Zkraje týdne napočítali 10 borců mimo. Vesměs jde o útočníky a klíčové persony. U tří borců realizační štáb doufá, že v dohledné době nastoupí. Někdo snad už v pátek.

Devětadvacet. Bizarní počet různě poskládaných útoků nasadili pardubičtí trenéři od začátku extraligové sezony po nedělní čtrnácté kolo. Na páteční domácí duel s Libercem (18) nejspíš přijdou další nové variace. Možná si zahraje i Matěj Pekař, čerstvé zboží z druhé německé DEL. Exlitvínovský útočník dorazil zkraje týdne primárně posílit prvoligové béčko, za které ve středu gólově debutoval, ovšem díry v áčkové ofenzivě mu otevírají cestu do vyšších pater.

V českém Hockeytownu řeší mnohem víc trablů, než by si byli ochotni představit. Aktuální šesté místo a dumání, jak poskočit výš, je momentálně poslední téma, v lepším případě upozaděné. V klubu potřebují nutně nahradit padlé, a byť se to může zdát nepatřičné, priorita dnes svým způsobem směřuje k záloze, působící v Chrudimi. V jistém směru rozhodně.

Důvod je nasnadě. Kvůli trvalému posílání opor B týmu do A mužstva pardubická farma nedosáhne na lepší výsledky, v Maxa lize je poslední. Pád do druhé ligy si přitom Dynamo nemůže dovolit, to by celý projekt ztratil smysl. Východočeský klub nyní zvýšil úsilí na dvou frontách, přitom se trochu točí v bludném kruhu. Béčko musí nutně nabírat body, k tomu ovšem potřebuje čerstvé hráče s energií. Ti však zhusta doplňují extraligové áčko, decimované hordou zraněných.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů