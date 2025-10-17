Dynamo: 10 padlých a 29 různých verzí útoků. Co posily? Musí to dávat smysl, říká Sýkora
Pokud byste se v těchto dnech vydali k pardubické hokejové aréně a náhodou se dostali dovnitř, bude vám divné, proč potkáváte tak málo hráčů v plné výbavě. Důvod je zřejmý: téměř polovina hráčů A týmu je zraněná či jinak zdravotně zfackována. Na Dynamo padla význačná personální krize, v kancelářích usilovně pracují na zalepení děr. No, spíš kráterů… Zkraje týdne napočítali 10 borců mimo. Vesměs jde o útočníky a klíčové persony. U tří borců realizační štáb doufá, že v dohledné době nastoupí. Někdo snad už v pátek.
Devětadvacet. Bizarní počet různě poskládaných útoků nasadili pardubičtí trenéři od začátku extraligové sezony po nedělní čtrnácté kolo. Na páteční domácí duel s Libercem (18) nejspíš přijdou další nové variace. Možná si zahraje i Matěj Pekař, čerstvé zboží z druhé německé DEL. Exlitvínovský útočník dorazil zkraje týdne primárně posílit prvoligové béčko, za které ve středu gólově debutoval, ovšem díry v áčkové ofenzivě mu otevírají cestu do vyšších pater.
V českém Hockeytownu řeší mnohem víc trablů, než by si byli ochotni představit. Aktuální šesté místo a dumání, jak poskočit výš, je momentálně poslední téma, v lepším případě upozaděné. V klubu potřebují nutně nahradit padlé, a byť se to může zdát nepatřičné, priorita dnes svým způsobem směřuje k záloze, působící v Chrudimi. V jistém směru rozhodně.
Důvod je nasnadě. Kvůli trvalému posílání opor B týmu do A mužstva pardubická farma nedosáhne na lepší výsledky, v Maxa lize je poslední. Pád do druhé ligy si přitom Dynamo nemůže dovolit, to by celý projekt ztratil smysl. Východočeský klub nyní zvýšil úsilí na dvou frontách, přitom se trochu točí v bludném kruhu. Béčko musí nutně nabírat body, k tomu ovšem potřebuje čerstvé hráče s energií. Ti však zhusta doplňují extraligové áčko, decimované hordou zraněných.