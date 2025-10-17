Předplatné

ONLINE: Kometa se chce vrátit do čela, Vítkovice proti Kladnu. Pardubice - Liberec

Hráči Komety slaví gól
Hráči Komety slaví gólZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Kometa má v 15. extraligovém kole možnost vrátit se poprvé od konce září do čela tabulky. V souboji s Mladou Boleslaví k tomu postačí obhájcům titulu i bod. Na programu jsou jen čtyři zápasy, všechny začnou v 18:00. Vítkovice se v Kladně pokusí prodloužit vítěznou sérii o pátý zápas. Naopak šňůru proher přetne jeden z dvojice Karlovy Vary - Litvínov. Pardubice narazí na Liberec, kterému v posledních třech vzájemných soubojích nesebraly ani bod. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.4742.47Detail
LIVE
--Tipsport1.64.84.38Detail
LIVE
--Tipsport1.64.64.59Detail
LIVE
--Tipsport1.74.434.04Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň14712430:2525
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
7Olomouc14701632:3522
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
