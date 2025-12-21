ONLINE: Sparta přišla o první místo, do čela jdou Pardubice. Liberec - Kladno 4:1
Hokejisté Sparty ve 32. kole podlehli doma Vítkovicím 3:6 a přišli o první místo v extralize. V čele střídají Pražany Pardubice, které porazily Plzeň 2:1. Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě prohrálo s Libercem 1:4. Karlovy Vary zvítězily v Mladé Boleslavi 3:0. Oceláři dnes bojují na ledě Českých Budějovic. Pardubice hrají v Plzni, Hradec Králové hostí mistrovskou Kometu. ONLINE přenosy ze všech sedmi utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Sparta - Vítkovice 3:6
Sparta na domácím ledě prohrála s Vítkovicemi 3:6. Hostům pomohly k cenné výhře tři přesilovkou góly. Pražané druhou porážkou v řadě přišli o první místo. Hosté zvítězili po dvou prohrách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.
Liberec - Kladno 4:1
Bílí Tygři skolili Kladno i s Jaromírem Jágrem v sestavě. O vítězství Severočechů rozhodla první třetina, ve které vstřelili tři branky. Rytíři podlehli počtvrté po sobě.
Plzeň - Pardubice 1:2
Pardubice se výhrou v Plzni 2:1 dostaly do čela extraligy. O vítězství Východočechů rozhodl Lukáš Sedlák.
Mountfield HK - Kometa Brno 2:1
Hradec Králové porazil mistrovskou Kometu 2:1. Východočeši čtvrtým vítězstvím z posledních pěti utkání přeskočili v tabulce Spartu. Vítězný gól vstřelil v 52. minutě útočník Lukáš Radil. Kometě k úspěchu nepomohl ani výborný výkon brankáře Aleše Stezky, který si připsal 43 úspěšných zákroků.
Mladá Boleslav - Karlovy Vary 0:3
Karlovy Vary vyhrály v Mladé Boleslavi 3:0. O šestou výhru z posledních sedmi kol se nejvíce zasloužil brankář Dominik Frodl, který potřetí v sezoně vychytal nulu. Vítězný gól vstřelil Josef Myšák. Naopak Bruslaři padli popáté z posledních šesti duelů a v tabulce zůstali předposlední.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Třinec
|32
|15
|4
|1
|12
|97:81
|54
|4
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|10
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|11
Č. Budějovice
|31
|12
|4
|2
|13
|89:88
|46
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|31
|7
|2
|2
|20
|60:98
|27
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž