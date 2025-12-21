Předplatné

ONLINE: Sparta přišla o první místo, do čela jdou Pardubice. Liberec - Kladno 4:1

Zklamaní hokejisté Sparty po prohře s Vítkovicemi
Zklamaní hokejisté Sparty po prohře s VítkovicemiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenér David Čermák během utkání s Libercem
Trenér David Čermák během utkání s Libercem
Brankář Pavel Čajan z Litvínova inkasuje gól
Realizační tým Vítkovic v čele s Václavem Varaďou slaví výhru na Spartě
Brankář Petr Kváča přišel o čisté konto v poslední minutě
Zleva asistent trenéra Jaroslav Barvíř a trenér Kamil Pokorný z Komety
Brankář Matěj Machovský z Olomouce pouští gól proti Litvínovu
Hokejisté Sparty ve 32. kole podlehli doma Vítkovicím 3:6 a přišli o první místo v extralize. V čele střídají Pražany Pardubice, které porazily Plzeň 2:1. Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě prohrálo s Libercem 1:4. Karlovy Vary zvítězily v Mladé Boleslavi 3:0. Oceláři dnes bojují na ledě Českých Budějovic. Pardubice hrají v Plzni, Hradec Králové hostí mistrovskou Kometu. ONLINE přenosy ze všech sedmi utkání sledujte na iSportu.

Sparta - Vítkovice 3:6

Sparta na domácím ledě prohrála s Vítkovicemi 3:6. Hostům pomohly k cenné výhře tři přesilovkou góly. Pražané druhou porážkou v řadě přišli o první místo. Hosté zvítězili po dvou prohrách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.

Liberec - Kladno 4:1

Bílí Tygři skolili Kladno i s Jaromírem Jágrem v sestavě. O vítězství Severočechů rozhodla první třetina, ve které vstřelili tři branky. Rytíři podlehli počtvrté po sobě.

Plzeň - Pardubice 1:2

Pardubice se výhrou v Plzni 2:1 dostaly do čela extraligy. O vítězství Východočechů rozhodl Lukáš Sedlák.

Mountfield HK - Kometa Brno 2:1

Hradec Králové porazil mistrovskou Kometu 2:1. Východočeši čtvrtým vítězstvím z posledních pěti utkání přeskočili v tabulce Spartu. Vítězný gól vstřelil v 52. minutě útočník Lukáš Radil. Kometě k úspěchu nepomohl ani výborný výkon brankáře Aleše Stezky, který si připsal 43 úspěšných zákroků.

Mladá Boleslav - Karlovy Vary 0:3

Karlovy Vary vyhrály v Mladé Boleslavi 3:0. O šestou výhru z posledních sedmi kol se nejvíce zasloužil brankář Dominik Frodl, který potřetí v sezoně vychytal nulu. Vítězný gól vstřelil Josef Myšák. Naopak Bruslaři padli popáté z posledních šesti duelů a v tabulce zůstali předposlední. 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice311624998:7356
2Mountfield3315511289:7756
3Třinec3215411297:8154
4Sparta34154114101:8654
5Liberec3216051184:7653
6K. Vary3116121279:7952
7Plzeň3213351180:6450
8Brno3115131285:8250
9Vítkovice3414321588:9850
10Olomouc3214221474:8448
11Č. Budějovice3112421389:8846
12Kladno329351577:9538
13M. Boleslav3210321762:8238
14Litvínov317222060:9827
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

