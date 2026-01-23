Předplatné

ONLINE: Dynamo vede v Olomouci, Motor ztrácí s Kladnem. Liberec - Kometa 2:0

Servác Petrovský slaví gól do sítě Komety
Nelson Tristen Robins střílí druhý gól Kladna
Jaroslav Vlach v zápae proti Kometě
Radost hokejistů Hradce po brance Patrika Miškáře
Tomáš Plekanec na střídačce Kladna
Aleksi Rekonen slaví se spoluhráči svůj gól proti Vítkovicím
Miroslav Forman poslal Kladno do vedení
iSport.cz, ČTK
Hokejisté Pardubic mají v dnešním 44. kole extraligy příležitost navýšit desetibodový náskok v čele tabulky před Plzní. Dynamo čeká zápas v Olomouci, zatímco druhá Škoda i třetí Třinec už svůj zápas v tomto kole odehrály a budou mít volno. Liberec hostí Kometu a Hradec Králové přivítá Karlovy Vary. České Budějovice mohou proti Kladnu posílit svoji pozici mezi dvanáctkou pro vyřazovací boje. Mladá Boleslav narazí na Vítkovice. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice43234610139:9683
2Plzeň43194812117:8973
3Třinec44196316131:11472
4Mountfield43188116110:10071
5Liberec42202614113:10070
6K. Vary42203415109:10870
7Sparta42175416128:11065
8Brno43174517117:11964
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

