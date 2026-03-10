Předplatné

ONLINE: Sparta snižuje proti Kladnu. Třinec bere druhý bod, Kometa - Motor 1:1

Po nečekané ráně na úvod extraligového předkola play off musí hokejisté Sparty jednat. V O2 areně opět hostí Kladno, které po boji první zápas vyhrálo (2:1p). Další zaváhání s Rytíři by pro Pražany byl už velký malér. Srovnat krok potřebují i Vítkovice, které pokračují v tažení v Karlových Varech. Blíž k postupu mají naopak favorité z Brna a Třince. Kometa doma podruhé čelí Českým Budějovicím. Třinec proti Olomouci vzal druhý bod v sérii až v prodloužení. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Třinec - Olomouc 3:2p

Stav série: 2:0

Třinec se pro druhý bod v sérii pořádně nadřel. Skóre otevřeli hosté, domácí ale vývoj utkání otočili na svoji stranu. Mora poté srovnala. Utkání dospělo do prodloužení, kde se nejdříve radovali Hanáci, ale po úspěšné trenérské výzvě Ocelářů se v duelu pokračovalo. Nakonec udeřil Ondřej Kovařčík od modré čáry.

Tipsport Extraliga - Play-off Tipsport extraligy - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Po prodl.
Stav série: 2:0
32Detail
LIVE 3. třetina
Stav série: 1:0
52Tipsport1,0220180Detail
LIVE 3. třetina
Stav série: 1:0
11Tipsport3,31,85,2Detail
LIVE 2. třetina
Stav série: 0:1
12Tipsport4,82,92Detail

