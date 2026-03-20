Obhájce titulu ve čtvrtfinále doplácí (nejen) na úzký kádr. Proč Kometa strádá?
V předkole proti Českým Budějovicím ještě herní poklesky Kometě procházely. Díky skvělému brankáři Aleši Stezkovi, efektivitě v zakončení a také nezanedbatelné porci štěstí. Jenže Pardubice, to je jiný kalibr. Vítěz základní části chyby tolik neodpouští. Dvě jasné domácí výhry Dynama (5:1, 8:4) staví úřadujícího mistra na hranu propasti. Jak se k tomu postavit, aby do ní nespadl? Deník Sport našel pět důvodů, co musí Horáčkův soubor zlepšit a v čem vidí naději.
Nefaulovat, nefaulovat
Základní přikázání pro zbytek série. Pokud si brněnští hráči neodpustí fauly, nemají proti rozjetému favoritovi šanci. Dynamo disponuje nejúdernější přesilovkou v extralize, má na ni nejšikovnější borce. V partii číslo dvě využily Pardubice pět výhod, otočily v nich zápas! O zkratu mazáka Tomáše Zohorny, jenž trefil hlavičkou obránce Tomáše Dvořáka, se nemusíme rozepisovat. Něco takového se nesmí opakovat!
Jakub Flek, kapitán: „Nejlepší přesilovku v lize pustíme k tomu, že ji hraje přes dvacet minut v zápase. To je šílené.“
Pomoci Stezkovi
Když před rokem dobyla Kometa titul, stalo se to primárně díky pevné, důrazné, důsledné defenzivě a fantastickému brankáři. Na Michala Postavu dokázal Aleš Stezka v předkole proti Motoru navázat, postup vyloženě vyčapal. Nejspíš by chytal dobře i dál, jenže spoluhráči ho nechali v prvních dvou duelech čtvrtfinále v brance utopit. Bránili fakt mizerně, nechávali volné brankoviště. Příval puků ve své síti zastavil až tím, že se nechal po sedmém gólu čtvrtečního duelu vystřídat.
12: Tolik gólů inkasoval Aleš Stezka v prvních dvou zápasech čtvrtfinále. Ten druhý nedochytal, sám se nechal vystřídat.
Uzdravit marody
Problém číslo jedna není herní, nýbrž personální. Ve stávajícím složení těžko bude Brno konkurovat vítězi základní části, který dokáže postavit pět vyrovnaných kvalitních pětek. Kouč Jiří Horáček musí na druhé straně pracovat s extrémně okleštěným materiálem. Citelně schází beci Holland s Davidsonem, minule nedohrál Ďaloga. V útoku je díra po Hynku Zohornovi, vrátí se aspoň klíčový forvard Pospíšil? Kádr je úzký od začátku sezony, klub ho během ní nerozšiřoval. Nyní na to dojíždí.
6: Bez tolika hráčů základní rotace dohrával mistr druhý duel. Mimo hru byli Holland, Davidson, Ďaloga, Pospíšil, T. Zohorna a H. Zohorna.
Pomoc od fanoušků
Klasika. Kometa se upíná k domácímu prostředí, vyprodané Winning Group Areně. Přes sedm tisíc lidí požene Fleka a spol. za úspěchem, prodloužením série. Brněnské „peklo“ je vyhlášené, soupeřům se v něm těžko dýchá. Jenže… V základní části mistr prohrál s Dynamem oba zápasy (1:2, 1:4). Tým nicméně v sílu „Ronda“ věří, nechce zklamat své věrné. Už v ní zažil velké triumfy a před stěhováním do nové arény ještě hodlá nějaké přidat. Doma je Horáčkova parta daleko silnější.
Jiří Horáček, brněnský trenér: „Fanoušci jsou naším dalším hráčem na hřišti. Pevně věříme, že nás požene vyprodaná hala.“
Zlepšit přesilovku
Zatímco Pardubice vstřelily v repríze loňského finále v početní výhodě osm gólů ze svých třinácti, což je famózní bilance, brněnský rival trčí na nule. Přesilovek má o dost méně a ty, co dostane, nepromění. I proto, že protivníci už mají přečtenou kombinaci s nahrávkou na levý kruh, odkud pálí z voleje příklepem Libor Zábranský, nejlepší střelec sezony mezi obránci. Vyšachování obrany se úřadujícímu šampionovi nedaří, byť šikovných přesilovkových typů je v kádru pořád dost.
8:0: Takový je poměr využití přesilových her ve čtvrtfinále. Dynamo v nich rozhodlo oba zápasy.