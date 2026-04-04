Pardubice - Sparta 1:2. Pražané srovnali semifinálovou sérii, rozhodl dvougólový Řepík
V pátek v semifinálové sérii play off extraligy schytala rychtu 2:6, ale sobota? V podání hokejové Sparty úplně jiný den a příběh, otočka o 180 stupňů a výhra 2:1. Celkově perfektní týmový výkon, houževnatý, správně agresivní, fyzicky lepší než v podání Pardubic. Plus přidejte produktivitu. Mazák Michal Řepík dvakrát pověsil puk do vinglu a z pozice ofenzivní hvězdy zápasu ozářil návrat týmu do semifinálové sady. Snahy Dynama shodilo diskutabilní neuznání gólu Miloše Kelemena.
Končila 36. minuta, když slovenský útočník ze vzduchu šikovně sklepl kotouč mířící nad branku, ale po jeho zásahu proskočil za záda Jakuba Kováře. Sudími je branka uznána, domácí se radují ze snížení stavu na 1:2. V tu chvíli potřebný nádech při málo nebezpečné hře.
Jenže arbitři Peter Stano s Filipem Vrbou jdou k videu. Všem je jasné, že jde o hraniční situaci a že se těžko bude na stůl skládat naprosto spravedlivé posouzení. Možná až z desíti záběrů se hledal ten pravý, nezkreslený, jenž by potvrdil či vyvrátil, zda Kelemenova hůl byla ještě pod úrovní horní tyčky, anebo už nad ní. A zda tedy gól má platit, či nikoli.
Rozhodčí si dávali na čas, čímž zároveň potvrzovali, že si nejsou zcela jistí. Typ situace, kdy zkrátka vyberete rozhodnutí, pro které ale těžko můžete mít stoprocentní argument a razítko. Můžete se jen domnívat a vsadit na vyšší pravděpodobnost. Byla hůl „nad“? Z některých televizních záběrů jste si mohli říci, že nejspíš ano. Z jiných, že pravděpodobně ne. A co teď?
V těchto případech by sudí měli po zápase vysvětlit, proč se tak rozhodli, co je přimělo neuznat gól. Ale tudy extraliga nechce jít. Takže nezbývalo, než odposlechnout rozhovor Filipa Pešána se sudím Filipem Vrbou bezprostředně po uškrcení pardubické euforie. „Ty záběry, co jsme našli… Zahrál to určitě nad úrovní levého ramene. Za mě negól,“ řekl Vrba kouči Dynama.
Ten nesouhlasil, podle jeho průzkumu záběru na střídačce se Kelemen neprovinil proti pravidlům. „Trefil to pod,“ tvrdil Pešán s tím, že by si sudí měli být stoprocentně jistí, pokud mění verdikt z ledu. Načež ze střídačky ještě útočník Daniel Rákos směrem k Vrbovi prohodil: „Máš rentgenový oči…“
Brzký gól a kostrbatá hra srazily Dynamo
Sparta vstoupila do boje perfektně připravená, celou první třetinu a valnou část druhé byla lepší – kompaktní, přímočará, silná na kotouči, který nepřidržovala, navíc rychle a správně reagovala na dění na ledě. Prezentovala se taky tvrději v soubojích.
Stejně jako v pátek Dynamo brzy inkasovalo. Minule ve druhé, v sobotu v šesté minutě. Z pozice domácích zbytečný gól, kdy mělo všech pět hráčů rozvrstvených na jedné straně po celé délce plochy, nečekaného prostoru na druhé polovině kluziště hosté využili k rychlému brejku, který Michal Řepík zakončil bravurní ranou pod horní tyčku.
Pardubice působily rozháraně, málo nebezpečně, bez překvapivého nápadu. Hrály pomaleji, složitě, kostrbatě, nedokázaly se Spartě vyrovnat ve fyzické hře. V tomto směru zůstával osamocen Jan Stránský. Hosté si perfektně hlídali Romana Červenku i Lukáše Sedláka, hráli proti nim nepříjemně, dotěrně, občas na samé hraně faulu.
Klíčový druhý gól si hosté pořídili v přesilovce ve 34. minutě, kdy Řepík z pokleku a po šikovném odstoupení trefil znovu horní růžek. A vydrželi s náskokem 2:0 až do konce druhé třetiny.
Ve třetí části Dynamo zvedlo úroveň hry, a konečně se prosadil tandem Červenka - Sedlák. Lídr týmového bodování z rohu narýsoval milimetrově přesný pas na nehlídaného parťáka, jenž rychle z první poslal puk mezi Kovářovy betony.
Přišel robustní tlak a Pražané byli rádi, že puky aspoň vyhazují z vlastní třetiny, přežili i oslabení.
V čase 58:17 trenér Pešán sáhl k power-play a odvolal Romana Willa, po deseti sekundách se však vracel do brány kvůli Tourignyho prohřešku za sekání, jakých byste v utkání našli bezpočet. Hosté silou vůle vedení 2:1 ubránili a doručili Dynamu první porážku v play off.
Pražské odvety v úterý a ve středu budou stát za to.