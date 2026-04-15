Emoce, kauzy a teď bitva o všechno. Extraligu čeká vrchol série mezi Dynamem a Spartou
Je to série, která má úplně všechno. Atraktivní podívanou na ledě, nevraživost mezi hráči i fanoušky a navrch ostrá prohlášení mimo led. Semifinále mezi Pardubicemi a Spartou se dočká i zápasu s číslem sedm. Předchozí výsledky jdou stranou, vítěz bere vše a ve finále vyzve vyčkávající Třinec. „Nikdo nečekal, že tahle série bude 4:0, a myslím si, že game seven je spravedlivá. Co víc si jako hokejisti můžeme přát,“ říkal před středeční bitvou titánů pardubický Martin Kaut.
Doma urvali výhodu, po šestém klání mohli potřetí v řadě postoupit do finále. V pondělí v O2 areně se ale Dynamo trefovalo jen v přesilových hrách, po siréně se muselo sklonit před Spartou po porážce 2:3. Vypjatá série nekončí.
„Mrzí nás, že jsme to neurvali, měli jsme šance odskočit na 2:0, ale to je hokej. Prohráli jsme, teď nás to může mrzet do půlnoci, po půlnoci je nový den a už se připravujeme na sedmý zápas,“ velel bezprostředně po nezdaru útočník Jáchym Kondelík.
Se spoluhráči se rychle po porážce snažil naladit na středu, kdy přijde rozuzlení. Jednomu z velikánů skončí sezona po sérii nabité událostmi. A ty mimo mantinely mnohdy zastínily dění na ledě.
Emoce rozjitřil e-mail majitele Dynama Petra Dědka, v němž šéf východočeského klubu odsuzoval chování fanoušků Sparty a nečinnost vedení extraligy. Pražané vyfasovali pokutu, pak přišel ještě větší flastr za kritiku rozhodčích ze strany Jaroslava Nedvěda. Sparťanský kouč si neopomněl kopnout i do Dědka a jeho vzkazu směrem k Asociaci profesionálních klubů (APK).
Hlasitě se po Nedvědových slovech mluvilo i o výkonu sudích. V prodloužení pátého zápasu nepotrestali fauly na Jakuba Krejčíka, v dalším klání vzbudil diskusi pouze dvouminutový trest za seknutí Michaela Špačka do krku Johna Ludviga. „Mám sociální sítě odhlášené, ke mně se to nedostane. Samozřejmě s rodiči si volám, takže taťka nebo mamka něco řeknou. Já to ale neřeším. Je to dnešní doba sociální. Asi to k tomu patří,“ říkal ke kauzám Kaut.
„Každý může chybovat – my hráči, rozhodčí. Jsme jenom lidi, ne roboti. Já jim nic za zlé určitě nemám,“ dodal na konto mužů v pruhovaném.
Teď má se spoluhráči složitý úkol. Zastavit Spartu, která v play off posunula hru na novou úroveň a zápasy o bytí a nebytí zvládá. Šestkrát musela, pokaždé výzvu zvládla. S Kladnem odvrátili Pražané konec sezony dvakrát, s Plzní dokonce třikrát. Jednou se vyhnuli propasti i teď proti Dynamu.
„Kluci tady zažili pár let, kdy se jim play off třeba nepovedlo, a nechtějí to zažít znova. Povedlo se to s Kladnem, utekli jsme hrobníkovi z lopaty, dodá vám to sebedůvěru. Teď máme hlavu nastavenou tak, že ji máme silnou,“ vysvětloval Nedvěd vzedmutí v klíčových chvílích.
„Už jsme tuhle zkušenost měli a budeme na ni spoléhat. Doufejme, že nám pomůže, abychom zůstali soustředění na náš úkol,“ říkal ke stejnému tématu už po pátém utkání útočník Devin Shore.
Kondelík věří ve fanouškovské peklo
Na druhé straně Pardubice se do podobné krizové situace dostávají v tomto play off poprvé. Přes Kometu přešly sebevědomě, výzvu přinesla až Sparta. „Neříkal bych, že někdo v sérii je lepší, přelévá se energie. Často pomůže i hala. Občas je jeden tým pod tlakem, druhý to valí, pak se to zase otáčí,“ ohlížel se Kondelík za dosavadním průběhem semifinále.
Ve středu doufá ve výraznou podporu publika v Pardubicích. „Věřím, že nás diváci poženou. Samozřejmě je tlak větší, někdo může říct, ale máme skvělé fanoušky a věřím, že celých šedesát minut bude peklo a požene nás to dopředu,“ prohlásil.
Z hráčů je na první pohled patrné, jak moc pro ně sedmý zápas v play off znamená. Vrchol, v němž se jde na krev a jedna chyba může rozhodnout o úspěchu celé sezony. Pro trenéry přichází daleko větší nápor na nervy.
„Nevím, jestli u nás v kabině se chtěl hrát sedmý zápas, když se prohraje šestý. Před sérií to vždycky říkají hráči, a u nás je to stejné. Je to zápas, který samozřejmě chcete vyhrát, a my máme štěstí, že ho hrajeme doma. Doufám, že to bude malá výhoda na naší straně,“ popisoval šéf pardubické střídačky Filip Pešán. „My jsme v opačné pozici, my jsme sedmý zápas chtěli hrát. Máme z něj radost,“ kontroval Nedvěd. O vítězi třaskavé série se rozhodne ve středu.
Přes 50 tisíc na charitu
Čekalo se, jaká bude reakce fanoušků Sparty na majitele Pardubic Petra Dědka. Šéf východočeského klubu si v e-mailu adresovaném vedení soutěže stěžoval v průběhu série na hanlivé pokřiky soupeřova kotle. Pokřik „Jebat Dědka“ v pondělí znovu opakovaně zazníval z tribun, choreo Pražanů ale mířilo jinam a do Dynama si rýplo mírněji. „Zdravotní klaun > #Hockeyclown,“ stálo na připravených transparentech, fanoušci Sparty si navíc nasadili klaunské červené nosy. Tím vyjádřili podporu dobročinné organizaci Zdravotní klaun. Pro charitativní projekt, který přináší radost a smích dětem v nemocnicích a geriatrickým pacientům v domovech pro seniory, shromáždili částku 52 018 korun. Přes 27 tisíc se vybralo v aréně, zbytek přidala skupina Sparta Hockey Supporters.